Il 28 aprile disagi nell’erogazione dell’acqua a Stagno

Giovedì 28 aprile dalle 14 alle 22, salvo imprevisti, i tecnici saranno impegnati in un importante intervento sulla condotta principale che rifornisce la zona sud di Livorno

Giovedì 28 aprile dalle 14 alle 22, salvo imprevisti, i tecnici saranno impegnati in un importante intervento sulla condotta principale che rifornisce la zona sud di Livorno. I lavori prevedono l’inserimento di un pezzo speciale sulla condotta idrica di circa 8 metri che permetterà di gestire al meglio il flusso idrico nella tubazione in caso di guasti o interventi programmati. Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in via Lepori mentre potranno verificarsi cali di pressione e fenomeni di torbidità dell’acqua in tutta la frazione di Stagno. Al termine dell’intervento il servizio idrico tornerà alla normalità col passare delle ore.