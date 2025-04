Il 28 aprile si riuniscono il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci

Il Consiglio Provinciale è convocato lunedì 28 aprile (ore 9.30 seconda convocazione), nella sala consiliare C.A. Ciampi di Palazzo Granducale e in modalità telematica

All’ordine del giorno l’approvazione delle delibere relative a: Adozione del Bilancio consuntivo 2024; Variazione al bilancio di previsione 2025-2027; Costituzione della Comunità energetica (CER) di Area vasta; Riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi agli interventi in somma urgenza effettuati durante gli eventi meteorologici avversi del 13 e 14 febbraio 2025 all’ Isola d’ Elba e nei mesi di settembre e ottobre 2024 in altre zone del territorio provinciale; Riconoscimento debito fuori bilancio per gli interventi necessari alla sicurezza per la circolazione stradale sulla SP 26 in loc. il Piano, a seguito del fenomeno di sprofondamento della carreggiata stradale (sinkhole).

Iscritta all’ordine del giorno anche una interrogazione presentata dal Consigliere Alessandro Perini (FdI) riguardante “Obiettivi istituzionali perseguiti dalla Provincia con i corsi di inglese e con i seminari di leadership e management”.

Successivamente, si riunirà l’Assemblea dei Sindaci (ore 12.30 in seconda convocazione) per l’espressione del parere sul Bilancio consuntivo 2024 e sulla nuova convenzione per il Servizio Associato Politiche Europee (SAPE).

Il Consiglio Provinciale è nuovamente convocato alle ore 14 per l’approvazione definitiva del Bilancio consuntivo 2024 e della nuova convenzione per il SAPE.

