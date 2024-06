(1) Allegati (1) LE ASSEMBLEE

Il 4 giugno assemblea soci Coop

Da lunedì 3 a venerdì 7 giugno le assemblee per approvare il progetto di Bilancio 2023 e votare il Cda che resterà in carica fino al 2027. A Livorno appuntamento martedì 4 giugno alle 17.30 alle Fonti del Corallo area food 2° piano

Da lunedì 3 a venerdì 7 giugno si terranno le assemblee dei soci Coop – Unicoop Tirreno per approvare il progetto di Bilancio 2023 e votare il Cda che resterà in carica fino al 2027. A Livorno appuntamento martedì 4 giugno alle 17.30 alle Fonti del Corallo area food 2° piano, via Gino Graziani, 6.

Condividi:

Riproduzione riservata ©