Il bagnino Luca salva una bambina

Nella foto Luca Giusti, che ringraziamo per la disponibilità

"Quando mi sono reso conto che era in difficoltà mi sono buttato e l'ho tirata su. Aveva bevuto senza per fortuna mai perdere conoscenza. Scampato il pericolo l'abbiamo rincuorata". Il titolare dello stabilimento: "Ringrazio Luca per aver svolto il suo lavoro in maniera professionale"

“Cosa si prova quando capisci di aver salvato una vita? E’ una bella sensazione e un orgoglio personale che metti, diciamo così, nel tuo bagaglio di esperienza personale”. A parlare è Luca Giusti, livornese, bagnino a Calambrone, che ieri pomeriggio 18 agosto ha salvato una bambina di 9 anni in piscina. “La stavo tenendo d’occhio perché si trovava nella parte alta della piscina e le prime due volte era riemersa tenendo le braccia alte. Può essere questo un segno di difficoltà ma al tempo stesso, quando si tratta di bambini, può anche essere un loro modo di giocare. Come detto, la stava tenendo d’occhio e quando alla terza immersione dopo pochi secondi non risaliva, in base alla mia esperienza, ho capito che poteva essere in difficoltà così mi sono buttato in acqua e l’ho tirata su. Aveva bevuto ma non aveva fortunatamente mai perso conoscenza. Scampato il pericolo l’abbiamo rincuorata”. Luca, bagnino da 18-19 stagioni e presidente della sezione regionale dell’associazione nazionale assistenti bagnanti, si sofferma sull’importanza dell’addestramento: “E’ fondamentale. E anche se il mare è un’altra cosa, anche la piscina non va mai sottovalutata. Basta un niente perché un episodio si trasformi in tragedia. Purtroppo non è la prima volta nell’arco della mia carriera in cui mi sono trovato in situazioni di questo tipo”. Il plauso del titolare dello stabilimento Oasi del Mare, che ringraziamo per la disponibilità: “Ringrazio Luca per aver svolto il suo lavoro in maniera professionale”.

