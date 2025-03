Il bar 4 Mori cambia gestione. Il saluto di Piero e Paolo

Il saluto dei fratelli Paolo e Piero Lenzi, che ringraziamo per la disponibilità: "Avere costruito rapporti di amicizia profonda, genuina, avere seminato e raccolto affetto è ciò che più conta, che rimane e rimarrà"

“È stata una scelta sofferta ma eravamo arrivati ad un punto in cui dovevamo prendere questa decisione”. A parlare sono i fratelli Paolo e Piero Lenzi, che ringraziamo per la disponibilità, dello storico bar 4 Mori in via Grande, davanti alla statua, che a giorni cambierà gestione. “Lasciamo il cuore. Ringraziamo tutta la nostra famiglia, in particolare la nostra mamma Ilvana, tutti i dipendenti e naturalmente tutti i clienti che in questi 99 anni hanno frequentato il bar aperto da babbo Loriano”. Il subentro della nuova proprietà è questione veramente di giorni.

Il saluto integrale di Piero e Paolo: “Amici, eccoci giunti a destinazione. Ci fermiamo qui ed è tempo di salutarvi. È stato breve il nostro lungo viaggio: breve come tutte le cose splendide ed esaltanti, lungo perché la nostra famiglia lo ha intrapreso a partire dal 1926 con Paolino proseguendolo via via nel corso degli anni dai vari Gastone, nonna Cesira, nonno Piero, Giancarlo e gli altri, tra i quali ci preme ricordare Loriano e nostra mamma Ilvana. Ancora oggi, tutti si riferiscono a questo storico posto come “Da Loriano”. “Ber mi’ Loriano”, ci hai messo tutto te stesso e sei stato capace di rendere il nostro bar quello che è stato, che è, e che ancora sarà, nella memoria e nelle parole di molti di voi. 1926-2025‬: abbiamo fatto 99 e ci sembra questo il momento giusto per interrompere. Una decisione sofferta, dolorosa, ma che abbiamo preso con serenità. Quello che rimane è il senso del nostro impegno e dei nostri sacrifici, l’orgoglio di avere trascorso insieme a voi questo breve eppure lungo tragitto. Siete stati dei compagni di viaggio meravigliosi. Insieme abbiamo chiacchierato, scherzato, ci siamo raccontati e confidati. Avere costruito rapporti di amicizia profonda, genuina, avere seminato e raccolto affetto è ciò che più conta, che rimane e rimarrà. Nel corso degli anni, infatti, ci siamo resi conto che, grazie alla vostra presenza, il nostro bar non ha costituito non solo un’attività commerciale ma anche un luogo familiare, vicino, intimo a molti di voi, per merito anche dei molti dipendenti che si sono avvicendati in tutti questi anni. Chiunque, cliente fedele o di passaggio, si è sentito un po’ a casa, accolto all’interno di questa variegata e colorata comunità raccolta davanti al bancone e attorno ai nostri tavoli a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo è ciò che ci fa sentire orgogliosi e che, nel contempo, rende doloroso questo saluto. Ma è giunto il momento, per cui torniamo a dirvi grazie. Grazie dal più profondo del cuore. E buon proseguimento”.

