Il bar Il Moletto lancia l’iniziativa “Riempila di cicche e ti offriamo una birra”

Le prime quattro bottiglie di birra riempite di cicche

Simona: "E' un piccolo gesto, me ne rendo conto, ma può fare la differenza. Mi auguro di poter sospendere l'iniziativa il prima possibile perché vorrà dire che il moletto è più pulito"

“Riempi una bottiglia di birra vuota con i mozziconi di sigaretta e ti regaliamo una birra”. E’ l’iniziativa lanciata il 30 giugno dal bar Il Moletto al Moletto di Antignano per sensibilizzare i giovani nel tenere pulito l’ambiente che frequentano. A promuoverla è stata Simona, la titolare del bar, con due semplici regole per partecipare e evitare, diciamo così, disguidi: “Regola numero 1: essere iscritti al circolo. Regola numero 2: non è possibile partecipare alla raccolta dei mozziconi con una bottiglia di birra proveniente dall’esterno”. Il primo giorno sono state quattro le bottiglie riempite: “Rispettando queste due regole saremo ben felici di regalare una birra a chi ne porterà una piena di cicche qui al bar gettandola davanti a noi – prosegue Simona – Al tempo stesso mi auguro di poterla sospendere il prima possibile perché vorrà dire che siamo riusciti nell’intento. E’ un piccolo gesto me ne rendo conto ma può fare la differenza per avere un moletto più pulito”.

