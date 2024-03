Il bordatino di Ilaria vince Agrichef Festival Toscana

La vincitrice: "Soddisfazione a 1000 vincere con un piatto che rispecchia la mia Livorno tra terra e mare". E ora rappresenterà la Toscana l’11 aprile alle selezioni nazionali di Roma

Primo premio e grande soddisfazione per Ilaria Marcucci chef e titolare dell’agriturismo 4 Lune di Livorno. La giovane livornese ha trionfato al concorso Agrichef Festival Toscana portando un piatto tipico della tradizione labronica: il bordatino. L’evento, svoltosi presso l’Istituto Alberghiero di Colle Val d’Elsa (Siena), ha visto Marcucci cucinare insieme a due studenti dell’Istituto cui ha voluto trasmettere principalmente passione e semplicità. Qualità che alla fine hanno evidentemente convinto la giuria composta dalla giornalista Monica Bartalozzi; Giuseppe Ferraro, chef e presidente Associazione Cuochi Senesi; Roberto Scalacci, direttore Agricoltura Regione Toscana; Marco Locatelli dirigente Regione Toscana; Federico Taddei, presidente Cia Siena e Nadia Riguccini, dirigente Istituto Agrario-Alberghiero Bettino Ricasoli. “Il bordatino – spiega Marcucci – veniva cucinato nel XVIII secolo a bordo delle navi che trasportavano grano saraceno. Io, dovendo rappresentare Livorno, ho voluto portare questa ricetta perché volevo raccontare ai ragazzi che mi hanno affiancata la bellezza e la semplicità di questo storico piatto livornese”. Gli ingredienti di questa gustosa minestra invernale sono: carote, cavolo nero, fagioli rossi di Lucca, cipolle, sedano e farina di mais, quasi tutti portati da Marcucci direttamente dal proprio campo. Nel corso del tempo al brodo di pesce è stato sostituito l’acqua di cottura dei fagioli e al grano saraceno la farina di mais. “Ho puntato molto sull’impiattamento scegliendo una terrina ed un grande piatto da pizza – sottolinea – e la soddisfazione più grande è stata ricucire a tramandare la tradizione a questi ragazzi che studiano per diventare chef. Finora nel mio agriturismo non avevo inserito questo piatto – chiosa – ma dato che me lo stanno già chiedendo vedrò di farlo”. Ilaria Marcucci a questo punto rappresenterà l’intera Toscana con il suo bordatino l’11 aprile alle selezioni nazionali di Roma.

