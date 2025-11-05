Il cacciucco conquista la serie tv Law & Order

Immagini tratte dalla serie tv (episodio 17 della stagione 3)

Visit Livorno ha trovato lo spezzone e lo ha pubblicato sui propri social non mancando di far notare che nella pentola gli investigatori abbiano voluto aggiungere le vongole. Tramonti entusiasta

“Che buon profumo!”. “Cacciucco alla livornese, la mia ricetta… l’ho provata in Italia. Assaggia, spero che tu abbia fame”. “È piccante”. Sono le tre battute pronunciate dagli attori di Law & Order nell’episodio 17 della stagione 3 che rappresentano per la nostra città un piccolo grande momento di orgoglio e riconoscimento potendo vantare uno dei suoi piatti simbolo della tradizione gastronomica protagonista di un dialogo nella celebre serie statunitense. “Livorno, con le sue peculiarità, dimostra di essere riconosciuta nel mondo e l’idea che abbiamo di volerla promuovere, anche e soprattutto attraverso la cucina, si dimostra vincente” commenta entusiasta il coordinatore di Fondazione Lem Adriano Tramonti. Il cacciucco alla livornese varca quindi l’oceano affermandosi come ambasciatore della cucina labronica nel mondo. Visit Livorno ha trovato lo spezzone e lo ha pubblicato sui propri social, facendo notare ironicamente che nella pentola gli investigatori hanno voluto aggiungere le vongole.

