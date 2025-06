Il cacciucco in onda su Italia 1 con Olimpia

Immagini tratti da Studio Aperto Mag, ringraziamo Gianni per la disponibilità

Venerdì 20 giugno è andato in onda il servizio in cui la cuoca livornese, una delle fondatrici della certificazione, illustra il piatto. "Da amanti della nostra città siamo contentissimi per Livorno e del fatto che sia potuta andare alla ribalta nazionale"

“Oltre naturalmente ad essere una soddisfazione a livello personale, da amanti della nostra città siamo contentissimi per Livorno e del fatto che sia potuta andare alla ribalta nazionale. Il servizio si apre con dei bellissimi scorci aerei della Terrazza e dei Fossi”. A parlare è Gianni, che ringraziamo per la disponibilità, titolare insieme al fratello Giacomo del ristorante Porto di Mare, commentando il servizio andato in onda venerdì 20 giugno su Italia 1 a Studio Aperto Mag. L’inviato Massimo Canino esordisce parlando di Pietro Mascagni e Giacomo Puccini e di una loro goliardica discussione gastronomica “che i due avrebbero avuto una sera” nella quale Mascagni diceva che il cacciucco era un piatto molto succulento. “Chi l’abbia spuntata tra i due onestamente non lo sappiamo ma noi siamo venuti qui a scoprire come si cucina il cacciucco con le 5C” aggiunge poi il giornalista presentando Olimpia, la mamma di Gianni e Giacomo, una delle fondatrici della certificazione 5C, che davanti ai fornelli illustra la preparazione del piatto principe della tradizione labronica.

