“Il cammino de l’amor”, Matteo Becucci presenta il nuovo singolo

Foto di Francesco Luongo

Una ballad latina per raccontare l'importanza del dialogo all'interno di una relazione un perfetto connubio tra sonorità latine, chitarra classica, un cajon e una “stratocaster” con reverbero "western”. L'artista livornese: "Mi piace improvvisare, chi segue le mie esibizioni probabilmente l'ascolterà dal vivo"

di Giulia Bellaveglia

Matteo Becucci, livornese e vincitore di X Factor Italia 2009, torna. E lo fa con “Il cammino de l’amor”. Questo infatti il titolo del nuovo brano del cantautore labronico, che si configura come una ballad latina per raccontare l’importanza del dialogo all’interno di una relazione. “Tutti i rapporti – spiega Becucci – di qualsiasi natura siano, vanno curati. Parlare, dialogare, è il metodo migliore per farlo e in questa canzone ho cercato di spiegarlo. Finché si parla le situazioni possono avere un’evoluzione, cambiare, anche verso una fine”. Il brano è un perfetto connubio tra sonorità latine, chitarra classica, un cajon e una “stratocaster” con reverbero “western”. “Dal lato musicale sono tornato molto all’essenzialità, cercando la semplicità delle sonorità acustiche. Mi piacciono le cose naturali, personali. Ci tengo anche a precisare che la musica è frutto della collaborazione con Lorenzo Confetta, Asia Bertolani per cori e percussioni e Francesco Bolzoni per cori e chitarre, ed è stato registrato appositamente con un suono essenziale e diretto, in modo da richiamare l’atmosfera tipica delle performance dal vivo”.

Il singolo anticipa il nuovo Lp “Il protagonista” che sarà pubblicato il prossimo mese di giugno per l’etichetta Terzo Millennio Records, rappresentando un nuovo importante passo nella carriera dell’artista. Il lancio del nuovo singolo è stato preceduto dalla pubblicazione di un video “live studio session”, che l’artista ha scelto di condividere come un regalo per i suoi fan. Sì ad alcune probabili presentazioni in città.

“Ci sono tanti tipi di livornesi, anche quelli che mi hanno detto Hai fatto bene ad andar via da Livorno, non saprei definirli, dire se sono miei fan o meno. Non ho presentazioni ufficiali in programma, ma questo perché nelle mie esibizioni c’è poco di programmato e ufficiale. Mi piace improvvisare e mischio spesso l’entertainment ai miei brani cantautorali. Chi segue le mie esibizioni probabilmente ascolterà “Il cammino de l’amor”, ma non so dire dove e quando”.

