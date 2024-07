Il cane mette in fuga i ladri. “Porta sfondata, ma Blake li ha cacciati”

Nella foto, gentilmente concessa dalla proprietaria, il cane corso Blake che ha messo in fuga i ladri

La segnalazione arriva in redazione direttamente da una lettrice. “Hanno provato a sfondare la porta di casa nostra. Per fortuna che abbiamo Blake, il nostro cane corso di un anno e mezzo, che ha messo in fuga i ladri. Il danno alla porta di ingresso c’è stato ma, meno male, che grazie alla guardia fatta dal nostro amico a quattro zampe i malviventi sono scappati senza riuscire ad entrare e a rubare niente”.

L’episodio è accaduto in via della Vecchia Casina, in zona Borgo Cappuccini quando, intorno alle 12 di sabato 20 luglio alcuni malviventi hanno sfondato la porta ma hanno trovato un guardiano non da poco all’interno dell’appartamento: un cane corso che ha spaventato i ladri mettendoli in fuga. “Abbiamo chiamato le forza dell’ordine – spiega la proprietaria dell’appartamento che ha contattato QuiLivorno.it per raccontare l’accaduto – Lo abbiamo fatto per denunciare tutto una volta che siamo tornati e abbiamo trovato la sorpresa, per fortuna che abbiamo il nostro guardiano speciale. Volevo segnalare quanto accaduto per dire a tutti di stare attenti in questo periodo di ferie e vacanze”.

