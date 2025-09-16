Il capitano Burzio, 34 anni, prima donna comandante della Compagnia Carabinieri

Il capitano Federica Annalisa Burzio insieme al comandante del comando Piercamine Sica

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Livorno. Il Maggiore Ugo Chiosi, dopo 4 anni, lascia la città di Livorno trasferito a Monreale. Al suo posto succede il Capitano Federica Annalisa Burzio, 34enne originaria di Asti. In questo quadriennio il Maggiore Chiosi ha saputo ricoprire un ruolo di primo piano nella quotidianità del territorio labronico, con particolare attenzione al mondo della scuola e degli anziani. Tantissime le operazioni svolte dai militari dell’Arma sotto il suo comando che sono salite alla ribalta delle cronache. Ricordiamo l’ultima ovvero l’operazione “Garibaldi” che ha disarticolato una piazza di spaccio attiva nell’omonima piazza. Il Comandante subentrante, Capitano Federica Annalisa Burzio, si è arruolata nel 2011 frequentando il 193° corso “Valore” dell’Accademia Militare di Modena. Ha proseguito l’iter formativo alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma laureandosi in giurisprudenza ed ha conseguito successivamente due Master in Intelligence presso le università di Roma e Udine nonché un ulteriore in materia di “Prevenzione e contrasto alla Radicalizzazione” presso l’università di Bergamo. Ha nel suo curriculum 7 anni di esperienza maturata nelle articolazioni territoriali dell’Arma: dopo aver ricoperto vari incarichi formativi presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri e la Scuola Allievi Carabinieri di Roma; l’Ufficiale, dal 2018 ha retto Comandi territoriali, prima il Nucleo Operativo e Radiomobile di Gravina di Catania e di Brescia, in seguito, dal 2022 è stata il Comandante della Compagnia di Chiavari (GE).Il capitano Burzio si è insediata a Livorno con l’intenzione di prestare particolare attenzione ai reati che destano maggiore allarme sociale come furto e truffa, nonché i reati in materia di stupefacenti e quelli commessi alle “fasce vulnerabili” come i reati di violenza di genere

