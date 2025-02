Il cardinale Simoni in visita nella parrocchia di San Ferdinando

Il cardinal Simoni: "ingrazio il Signore per essere quest’oggi a Livorno. Più volte, poi pellegrino, sono salito al Santuario di Montenero, alle varie comunità religiose di Quercianella e oggi a Livorno dai Padri Trinitari che ringrazio per la fraterna e calorosa accoglienza"

Il novantaseienne cardinale Ernest Simoni, in visita a Livorno nella parrocchia di San Ferdinando in Venezia, è stato accolto con grande calore ed affetto dal parroco Emilio Kolaczyk e da tanti fedeli. Presenti per la storica visita l’assessore Andrea Raspanti, il colonnello Piercarmine Sante Sica comandante provinciale dei carabinieri e i rappresentanti delle associazioni di volontariato. L’incontro è iniziato con l’intervento del cav. Vieri Lascialfari, il segretario di Sua Eminenza. Papa Francesco nel Concistoro del novembre 2016 ha elevato alla dignità Cardinalizia Don Ernest Simoni che divenne cardinale all’età di 88 anni mentre era ancora parroco di varie parrocchie del nord di Albania. La Santa Messa presieduta dal presule nella città labronica è stata inserita in una tre giorni dal tema “Incontriamo la Chiesa che soffre” organizzata da Padre Pasquale Pizzuti e dai religiosi dell’Ordine dei Padri Trinitari presenti a Livorno dal 1653. L’evento si è aperto venerdì con una via Crucis presieduta dal Can. Donato Mollica e conclusasi il giorno seguente alla visita di Sua Eminenza, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Padre Provinciale dell’Ordine Padre Rocco Cosi. Il cardinale Simoni ha invitato i presenti a pregare per il Santo Padre in questo momento di sofferenza. “Ringrazio il Signore per essere quest’oggi a Livorno – ha affermato il Cardinale – più volte durante il mio apostolato mi sono recato in questa città: due volte al Carcere dell’Isola della Gorgona dove ebbi la gioia di portare un messaggio ancora custodito sull’isola a firma di Papa Francesco per i detenuti, che sempre ricordo con tanto tanto affetto nella quotidiana preghiera. Più volte, poi pellegrino, sono salito al Santuario di Montenero, alle varie comunità religiose di Quercianella e oggi a Livorno dai Padri Trinitari che ringrazio per la fraterna e calorosa accoglienza, conosciuti ormai da anni partecipando a vari incontri di testimonianza organizzati dai religiosi in tutta Italia sul tema della persecuzione in odio alla fede”.

