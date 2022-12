Il Centro di Ascolto Sportello VIS sospende le attività di accoglienza fino al 10 gennaio

A partire da mercoledì 21 dicembre e per tutta la durata delle feste natalizie il Centro di Ascolto Sportello VIS, a supporto delle vittime di reato e violenza, sospende il ricevimento in accoglienza.

In caso si urgenze e/o segnalazioni si potrà comunque contattare scrivendo a: [email protected] oppure chiamando il 0586-25.72.29. Le attività riprenderanno regolarmente a partire dal 10 gennaio 2023.

