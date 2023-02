Il Cica Sub Garibaldi piange il suo ex presidente Silverio Badalassi

Nei giorni scorsi ci ha lasciato Silverio Badalassi, avvocato ed ex presidente del Cica Sub Garibaldi. Uomo colto e raffinato, i cui tratti amichevoli e cordiali hanno sempre fatto da cornice ad una rettitudine morale che gli ha fatto conquistare l’affetto e la stima di chi lo ha conosciuto e frequentato. Amante del mare, è stato sempre attivamente partecipe della vita sportiva e sociale del Cica Sub dove lascia un gran vuoto ed il ricordo di un socio e grande amico che non sarà mai dimenticato.

