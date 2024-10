Il cimitero dei Lupi rimarrà aperto con orario continuato

Approvato dal consiglio comunale il nuovo affidamento per altri 5 anni dei servizi cimiteriali in house ad Aamps, migliorie nei servizi e nel contratto di lavoro. Soddisfatta l'assessora Ferroni: "Finalmente usciamo dal contratto multiservizi e entriamo nel contratto collettivo delle imprese pubbliche nel settore funerario con un salto di qualità veramente significativo per i 18 lavoratori. Il vincolo dell'orario della pausa pranzo poteva in alcuni casi creare dei problemi e disservizi che a catena vanno a ricadere sulle famiglie"

Il Consiglio Comunale ha approvato con 23 voti a favore e 5 astenuti il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali in house all’azienda Aamps che già lo deteneva dal marzo 2019, migliorando la qualità dei servizi cimiteriali ed adottando il contratto collettivo delle imprese pubbliche nel settore funerario con un salto di qualità veramente significativo per i 18 lavoratori e lavoratrici. “Per questo nuovo affidamento – ha affermato l’assessora al Bilancio con delega ai Servizi Cimiteriali Viola Ferroni – per il quale abbiamo lavorato molto e che è stato il prodotto di uno sforzo collettivo, vorrei ringraziare le dottoresse Cacelli e Lazzeroni rispettivamente dirigente e responsabile degli uffici Servizi Cimiteriali, ma anche le organizzazioni sindacali, Retiambiente e Aamps. Nel marzo 2019 il Consiglio Comunale di allora adottò l’affidamento in house all’azienda Aamps per la gestione dei servizi cimiteriali con contratto di durata quinquennale, che oggi andiamo a rinnovare e migliorare. In particolar modo per quanto riguarda quello che oggi è l’articolo 8 della convenzione e cioè il tema del personale. Questo affidamento complessivamente quota nel quinquennio 6 milioni e 840 mila euro iva inclusa, ovvero 5 milioni e 197 più Iva, ma la cosa importante è che l’investimento sul personale viene aumentato del 39%, passiamo infatti da 485 mila euro all’anno a 678 mila. Tutto questo perché finalmente usciamo dal contratto multiservizi. Questa operazione non poteva essere effettuata prima della scadenza dell’affidamento, nonostante in questi anni abbiamo lavorato con le organizzazione sindacali, con Aamps, con Retiambiente, con i lavoratori stessi per migliorare la qualità della condizione del lavoro, agendo sulle ore, sul contratto decentrato, su tutti gli strumenti che potevamo mettere in campo per quella finalità. Finalmente usciamo dal contratto multiservizi e entriamo nel contratto collettivo delle imprese pubbliche nel settore funerario con un salto di qualità veramente significativo per i lavoratori. I lavoratori sono 16 a tempo pieno, due a tempo parziale e sono suddivisi tra front office, quindi una parte più amministrativa e di accoglienza e operai. Fermo restando che il Comune continua a detenere le funzioni di polizia mortuaria e tutto ciò che per norma non è delegabile. Abbiamo sempre detto – prosegue l’assessora Ferroni – che quello cimiteriale è un servizio particolare e delicato, verso il quale le persone e le famiglie si avvicinano in momenti di estrema fragilità e quindi c’era bisogno di aggiungere attenzione e strumenti per far si che venisse adeguatamente sostenuto. E proprio per questo motivo abbiamo stipulato il nuovo contratto non solo per la parte dei lavoratori, che forse è quella più importante e significativa, ma anche perché andiamo a perfezionare l’organizzazione delle manutenzioni ordinarie del cimitero che deve essere un luogo decoroso. Siamo a pochi giorni dalla celebrazione dei defunti quindi approfitto anche per dire che come ogni anno è stata fatta un’operazione straordinaria di manutenzione. Anche in condizioni manutentive sicuramente migliorabili le aree del cimitero sono visitabili, quindi sono pochissime quelle escluse all’accesso per motivi di sicurezza”. L’assessora conclude con una importante comunicazione: “In questo accordo andiamo anche a perfezionare la questione della manutenzione ordinaria ed estendiamo l’orario di apertura del cimitero dei Lupi in modo continuativo. Questa novità ha una duplice funzione perché da una parte consente una fruizione maggiore e più estesa di tutto il cimitero, ma dall’altra risponde anche a un bisogno, spesso manifestato dalle aziende funebri. Il vincolo dell’orario della pausa pranzo poteva in alcuni casi creare dei problemi e disservizi che a catena vanno a ricadere sulle famiglie e quindi abbiamo colto l’occasione per mantenere l’impianto dell’affidamento in house, continuando ad affidare ad Aamps questo servizio, ma migliorandone alcuni aspetti e investendo somme maggiori rispetto a quelle che in passato derivavano dall’accordo del 2019. Un risultato eccellente che anche in commissione è stato apprezzato”.

