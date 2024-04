Il cimitero olandese apre al pubblico

Ripulita da Reset Livorno nell'ambito di un accordo con la Congregazione Olandese Alemanna, la struttura aprirà il 22 maggio dalle 9 alle 12.30. I presidenti Sanacore e Pera: "Questo è solo l'inizio di un percorso di valorizzazione dei cimiteri acattolici cittadini attraverso la realizzazione di un circuito"

di Sofia Mignoni

Siglato tra Congregazione Olandese Alemanna e Reset Livorno un accordo per la promozione di iniziative che consentano di far conoscere la storia della Congregazione attraverso le strutture presenti in città. A cominciare dal cimitero in via Mastacchi che, proprio in virtù di questa ragione, apre al pubblico il 22 maggio. “Da 8 anni a questa parte – ha spiegato il presidente di Reset Livorno, Giuseppe Pera – ci impegnamo nella riqualificazione dei luoghi cittadini con l’obiettivo di renderli accessibili coinvolgendo anche gli studenti nei percorsi di tirocinio PCTO attivabili attraverso il progetto Reset-I care Livorno. Penso alle Terme del Corallo, che dopo 3 anni e mezzo di duro lavoro sono finalmente protagoniste di diversi progetti, a Villa Maurogordato, Villa Rodocanacchi, l’ippodromo Caprilli e così via. Speriamo in futuro con questa nuova collaborazione di poter contribuire a riqualificare il Tempio della Congregazione Olandese. In generale, non sappiamo dove arriveremo ma intanto abbiamo iniziato un percorso e l’abbiamo cominciato come sappiamo fare meglio: aprendo i cancelli e iniziando a pulire”. “Molti cittadini forse sono inconsapevoli dei beni storici cittadini e della loro importanza. E’ giunto il momento di fare una riscoperta – ha aggiunto Massimo Sanacore, governatore della Congregazione Olandese Alemanna – Il cimitero greco, il cimitero ebraico, il cimitero inglese, quello olandese alemanno… Il nostro scopo, con l’aiuto di Reset, è quello di creare un circuito dei cimiteri acattolici della nostra città. Inoltre, il 19 marzo in occasione della presentazione del libro “La parola e il marmo. Cimiteri acattolici di Livorno dal Seicento ad oggi” di Lucia Frattarelli Fischer a Firenze abbiamo consegnato al presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana una proposta di adozione di legge per i cimiteri storici e monumentali che alla fine del 2022 ha adottato la regione Emilia-Romagna”.

