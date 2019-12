Il comando della Polizia Provinciale si trasferisce alla Villa del Presidente

Il comando della Polizia Provinciale di Livorno si trasferisce nella nuova sede collocata alla Villa del Presidente, in via Marradi 116. Per consentire le operazioni di trasloco degli uffici e il trasferimento delle linee telefoniche e telematiche, i servizi informatici e il ricevimento del pubblico sono sospesi da giovedì 5 dicembre fino a venerdì 13 dicembre.

Per comunicazioni urgenti si può chiamare l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico al numero 0586.257388, oppure il centralino della Provincia al numero 0586-25.71.11, negli orari di apertura: dal lunedi al venerdi ore 9-12, il martedi e giovedi anche ore 15-17.30