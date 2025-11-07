Il Comune annuncia 84 nuove telecamere

Mirabelli: "Con le 84 il numero totale salirà a 336. Verranno installate in via Giordano Bruno e piazza Ferrucci, in via Buontalenti e piazza Cavallotti". Il security manager Dotto: "Le telecamere non servono solo a reprimere i reati, ma anche a prevenirli e a gestire situazioni di emergenza". Prevista inoltre una nuova sala di controllo tecnologicamente avanzata della polizia municipale

di Giulia Bellaveglia

Negli ultimi anni Livorno ha compiuto passi importanti nel rafforzamento della sicurezza urbana con particolare attenzione al potenziamento della videosorveglianza. “Un percorso – commenta l’assessore alle opere, lavori pubblici e impianti Federico Mirabelli che risponde a una duplice esigenza: da un lato la domanda crescente di tranquillità da parte dei cittadini, dall’altro la necessità di una collaborazione costante con Prefettura, Questura e tutte le istituzioni impegnate sul territorio. Abbiamo già 252 telecamere attive e ne installeremo altre 84, arrivando così a un totale di 336. Stiamo intervenendo, con un investimento di 900mila euro, a Coteto e in viale Boccaccio dove ci sarà una implementazione e ex novo in via Giordano Bruno, piazza Ferrucci, via Buontalenti e piazza Cavallotti: qui il nuovo impianto sarà completato insieme alla riqualificazione dell’area mercatale”. “La collaborazione – aggiunge il comandante della Polizia Locale Joselito Orlando – è costante e consente di individuare rapidamente le zone più sensibili. Grazie al patto per la sicurezza urbana abbiamo potuto presentare progetti in grado di intercettare fondi ministeriali e regionali, creando una rete sempre più capillare. Accanto all’ampliamento delle videocamere sono in programma una nuova cella e una nuova sala di controllo tecnologicamente avanzata che renderà più efficace l’attività di coordinamento delle forze di polizia”. Il dirigente dei lavori pubblici Daniele Agostini ha parlato di un gioco di squadra che unisce tecnologia, pianificazione e capacità amministrativa. “Il lavoro – spiega – nasce dalla sottoscrizione del patto con la Prefettura, che ha reso possibile una pianificazione condivisa. Grazie a questo approccio integrato Livorno è stata premiata anche a City Vision Padova, dove abbiamo presentato il nostro progetto per i quartieri nord come esempio di città intelligente”. Il security manager Giampaolo Dotto ha posto l’accento sull’importanza del dialogo con i cittadini. “La sicurezza – dice – si costruisce anche ascoltando le segnalazioni dei residenti. Le telecamere non servono solo a reprimere i reati, ma anche a prevenirli e a gestire situazioni di emergenza. In caso di calamità, ad esempio, consentono di individuare le aree critiche e indirizzare tempestivamente i soccorsi. Lavoriamo per anticipare le problematiche e dare risposte concrete”.

