Il Comune cerca un direttore scientifico dei musei civici

L’incarico prevede un compenso annuo lordo e onnicomprensivo pari a 40.000 euro e avrà durata triennale. Domande di partecipazione entro sabato 14 febbraio. Il direttore scientifico o la direttrice scientifica svolgerà un ruolo di guida e coordinamento delle attività culturali, scientifiche e di valorizzazione dei Musei Civici. La soddisfazione dell'assessora Rafanelli

Il Comune di Livorno ha pubblicato un Avviso pubblico per raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione del Direttore Scientifico/Direttrice Scientifica dei Musei Civici. La selezione, a evidenza pubblica, è rivolta a professionisti e professioniste in possesso di una solida formazione e comprovata esperienza nel settore dei beni culturali, museali e della valorizzazione del patrimonio. L’incarico avrà una durata massima di tre anni e prevede un compenso annuo lordo e onnicomprensivo pari a 40.000 euro. “È motivo di grande soddisfazione – ha commentato l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli – sapere che, tra poche settimane, i nostri Musei Civici saranno finalmente dotati di una Direzione Scientifica unica, con la quale avviare una progettazione organica e condivisa per il prossimo triennio”. Il Direttore Scientifico o la Direttrice Scientifica svolgerà un ruolo di guida e coordinamento delle attività culturali, scientifiche e di valorizzazione dei Musei Civici, contribuendo alla definizione delle linee di ricerca, alla progettazione di mostre ed esposizioni, allo sviluppo di attività educative e di divulgazione, nonché al rafforzamento delle relazioni con università, enti di ricerca e reti museali. Tra le funzioni previste rientra anche la redazione del Piano annuale delle Attività Culturali e Scientifiche, proponendo priorità e obiettivi, in coerenza con la missione istituzionale dei musei e con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale. Possono presentare candidatura coloro che siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o equipollente in discipline storico-artistiche, archeologiche o della conservazione dei beni culturali, oltre a una documentata esperienza nella direzione scientifica o nel coordinamento di strutture e progetti museali, nella cura di mostre e pubblicazioni e nell’utilizzo delle tecnologie applicate ai contesti culturali. È inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Il dettaglio dei requisiti richiesti è riportato nell’articolo 2 dell’Avviso. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto “Candidatura nomina Direttore Scientifico/Direttrice Scientifica dei Musei Civici di Livorno”. La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo specifico modello allegato all’Avviso e deve essere corredata da copia del documento di identità e dal curriculum vitae. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 di sabato 14 febbraio 2026. Il testo integrale dell’Avviso e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Livorno, nella sezione “Concorsi e Selezioni”. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni (tel. 0586 820522/523) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

