Il Comune di Livorno a “City Vision Roma”: connettività, AI e nuova intelligenza urbana

L’assessore Michele Magnani ha presentato i progetti avviati negli ultimi anni: Digital twin, illuminazione intelligente e rete in fibra comunale

di Giacomo Niccolini

Mercoledì 22 aprile il Comune di Livorno ha partecipato a City Vision Roma 2026, un evento dedicato al tema “La città che pensa: connettività diffusa, AI e nuova intelligenza urbana”. L’iniziativa ha riunito 21 soggetti tra amministratori pubblici, imprese, progettisti e ricercatori, in un confronto multidisciplinare sui modelli di sviluppo delle città intelligenti. I lavori sono stati aperti dal direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale Agid Mario Nobile e conclusi dal direttore di City Vision Domenico Lanzillotta.

A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore alla Transizione Digitale Michele Magnani, invitato a condividere l’esperienza della città in virtù dei risultati raggiunti nel percorso di trasformazione digitale, sviluppato anche grazie alla collaborazione con Engie e ANCI Toscana.

Nel corso dell’evento Magnani ha presentato un contributo dal titolo “Dati per decisioni consapevoli: un digital twin per la città di Livorno”, nel quale ha evidenziato come l’innovazione rappresenti una leva strategica non solo tecnologica, ma anche culturale per la creazione di valore pubblico.

Entrando nel dettaglio dei progetti avviati negli ultimi anni, ha illustrato lo studio sui Digital Twin, ovvero le “rappresentazioni digitali” della città: “Il Digital Twin rappresenta una risorsa fondamentale: è un gemello digitale del territorio o delle sue infrastrutture che ci permette di effettuare analisi e simulazioni predittive necessarie per costruire le politiche pubbliche. Questo strumento ha un impatto diretto sulla pianificazione urbana. Attualmente stiamo portando avanti due sperimentazioni sulle Fortezze, occupandoci sia del rilievo architettonico sia del monitoraggio del verde tramite droni 3D che mappano l’intera area. Stiamo inoltre applicando questa tecnologia alla gestione degli stalli per i disabili, un tema estremamente sentito dalla cittadinanza”.

“Il Digital Twin – ha proseguito Magnani – ci serve a vari livelli: dalla gestione dei sensori per monitorare l’ingresso dell’acqua nei sottopassi durante le piogge, fino al monitoraggio della costa e del mare, senza dimenticare il rapporto con il porto, tema complesso e strategico per una realtà come la nostra. Infine, a partire dalla mole di dati sicuri e certificati raccolti, l’intelligenza artificiale ci aiuterà a individuare nessi di causa-effetto tra fenomeni che l’occhio umano non riesce a cogliere”.

L’assessore ha poi proseguito illustrando altri due progetti avviati in città: “Abbiamo reso intelligente l’illuminazione pubblica, dotando circa 17.000 punti luce comunali di sensori e tecnologia LED, e infine abbiamo realizzato dei percorsi ad anello in fibra ottica di proprietà comunale e gestiti direttamente da noi, che si affiancano a quelli dei provider privati, garantendo una notevole stabilità alla nostra rete”.

“Credo che ora la sfida principale sia sul terreno culturale – ha concluso Magnani – dobbiamo lavorare non solo con gli amministratori, ma con l’intera popolazione e con i soggetti pubblici e privati che possono veicolare questo cambiamento. La tecnologia da sola non basta: il lavoro profondo va fatto sulle persone”.

Per maggiori informazioni visita il sito web dell’evento: https://cityvision.zone/evento/city-vision-roma/

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