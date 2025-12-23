(1) Allegati (1) LA TOP TEN DELLA GIUNTA DELLE DIECI COSE BELLE

La Giunta chiude il 2025 con la top ten delle “cose belle”

Dall’efficienza dei servizi al rilancio turistico, passando per sport, cultura, scuola, politiche giovanili e centro storico: il sindaco Luca Salvetti e la giunta raccontano in conferenza stampa un anno intenso di lavoro, numeri e prospettive, con una classifica simbolica che misura il cambiamento vissuto dalla città e la qualità della vita dei livornesi

di Giulia Bellaveglia

Una classifica simbolica, ma anche un racconto corale di un anno di lavoro. La Giunta del Comune di Livorno chiude il 2025 con una conferenza stampa di fine anno organizzata come una “top ten” delle cose belle accadute in città, con il sindaco Luca Salvetti a fare da filo conduttore e gli assessori chiamati, uno dopo l’altro, a commentare risultati, numeri e prospettive (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare le slide della top ten).

“È stato un anno particolarmente denso – dice il primo cittadino – fatto di eventi, lavoro, scelte e della capacità di spingere Livorno verso il meglio sotto tutti i punti di vista. Il Comune è il motore, ma senza dialogo e accordo tra istituzioni una città non progredisce”.

10) Al decimo posto l’efficienza dei servizi comunali, dalla polizia municipale all’anagrafe, passando per elezioni, trasparenza degli atti e qualità amministrativa. A entrare nel dettaglio è stata l’assessora Viola Ferroni, che ha snocciolato numeri significativi: 659 assunzioni dal 2019 ad oggi, con oltre il 60% del personale entrato durante i mandati Salvetti. “L’età media è scesa da 57 a 50 anni – spiega – e per due terzi si tratta di donne”. Un rinnovamento che si riflette anche sui conti: nel bilancio appena approvato spiccano 23mila e 882 avvisi di accertamento per il recupero dell’evasione fiscale, per un valore vicino ai 19 milioni di euro.

9) Livorno si conferma città dello sport. La tappa strutturata della Fiamma Olimpica è stata uno dei momenti più emozionanti dell’anno, insieme alle promozioni dell’Unione Sportiva Livorno 1915, del volley femminile e del rugby in Serie A. “Livorno – ricorda il sindaco Salvetti – ha più medaglie di qualsiasi altra città italiana”, annunciando anche la Livornina d’Oro ad Igor Protti, che sarà consegnata sabato 3 gennaio alle ore 16.

8) Mobilità, rifiuti e ambiente al centro dell’ottava posizione. L’assessora Giovanna Cepparello ha parlato di piste ciclabili e della Ciclovia Tirrenica, destinata a diventare anche un volano turistico. In arrivo anche tre autobus elettrici per il trasporto pubblico locale. Sul fronte rifiuti, passo decisivo verso il futuro: l’inceneritore è a fine vita e il nuovo impianto sarà pronto entro giugno. Importante anche il piano di bonifica e la post-gestione della discarica comunale, che porterà al ripristino ambientale dell’area.

7) La cultura entra in classifica come strumento di crescita e socializzazione. Protagonista assoluta la mostra di Fattori, che ha sfiorato i 30 mila visitatori, con un pubblico trasversale per età e provenienza. Ottimi risultati anche per il Museo Civico, per la mostra sul Vernacoliere e per le biblioteche comunali, che hanno superato i 45 mila visitatori. “Le biblioteche non sono luoghi morti – precisa l’assessora Angela Rafanelli – ma spazi vivi, frequentati, aperti alla città”.

6) Un traguardo atteso da anni: l’approvazione del Piano Operativo, frutto di un percorso complesso iniziato nel 2024. Un risultato condiviso con il Consiglio comunale e la maggioranza, che ora permette di pianificare con maggiore chiarezza gli interventi sul territorio.

5) Il quinto posto è dedicato al mondo dell’istruzione. La vicesindaca Libera Camici ha raccontato il successo del prolungamento dell’orario degli asili, nato per rispondere alle esigenze di conciliazione delle famiglie. “I feedback sono molto positivi – afferma – e vogliamo rilanciare il servizio”. Il Comune ha inoltre scelto di sostenere interamente le rette per le famiglie esenti e per i casi seguiti dai servizi sociali. In arrivo anche nuove sperimentazioni, come l’estensione dei tempi pieni e i centri estivi.

4) Il sociale. L’assessore Andrea Raspanti ha raccontato un ambito che “funziona meglio quando se ne parla poco”. Un anno difficile, segnato dall’aumento dei bisogni, ma affrontato con investimenti e nuovi progetti. Tra le novità, il Centro polifunzionale per le famiglie nell’ex asilo Menotti e un centro servizi per le adolescenze in corso Mazzini, pensato per intercettare il disagio giovanile prima dell’emergenza.

3) Sul podio il lavoro sulle politiche giovanili, coordinato dall’assessore Michele Magnani. Consulta giovanile, nuovo co-working agli Hangar Creativi e un rapporto rafforzato con l’università e il polo della logistica. “Abbiamo ribaltato la piramide – illustra Magnani – dando autonomia, fiducia e responsabilità ai giovani”.

2) La riqualificazione del centro storico vale il secondo posto. Dai portici di via Grande a via Marradi, via Ricasoli, piazza Garibaldi e area mercatale, il racconto dell’assessore Federico Mirabelli è quello di una città trasformata dai cantieri. “Nel 2026 molti interventi andranno a conclusione – annuncia – senza mai chiudere le attività commerciali”. Oltre 80 cantieri, destinati a diventare quasi 100, e un’attenzione particolare al manifesto del lavoro buono, che farà di Livorno una delle prime città italiane a dotarsene.

1) In cima alla classifica il rilancio turistico, trainato dalla Biennale del Mare. L’assessore Rocco Garufo ha presentato dati record: 607 mila presenze turistiche a novembre, +8% rispetto al 2024 e +64% rispetto al 2019. Numeri in crescita anche per il crocierismo e per gli accessi agli uffici turistici, con oltre 110 mila richieste di informazioni e 70 mila mappe distribuite.

A conclusione, il primo cittadino ha rivendicato il lavoro fatto con risorse sempre più limitate. “La vera classifica – dice – è quella che hanno in testa i livornesi: se vivono bene in questa città”.

