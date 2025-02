Il Comune presenta il nuovo sito web e la nuova app

Online da lunedì 24 febbraio e sviluppato sul "Modello Comuni", il nuovo portale avrà anche un’area riservata per i cittadini a cui accedere tramite spid o carta d’identità elettronica. La nuova app si chiama Municipium

di Martina Romeo

Presentato in anteprima, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, il nuovo sito web del Comune di Livorno aggiornato sulla base del “Modello Comuni” sviluppato da Designer Italia e da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale. “La Rete Civica del Comune cambia volto – apre la conferenza il sindaco Salvetti – diventa più attraente e gestibile. Non una cosa di poco conto nel quadro complessivo dei riferimenti online”. Il primo cittadino non manca di sottolineare quanto il nuovo sito possa essere d’aiuto: “I cittadini vanno aiutati nell’utilizzo di queste trasformazioni. Parliamo di cambiamenti che sicuramente permetteranno alle persone di vivere meglio il rapporto con l’amministrazione locale”. Un’opinione condivisa anche da Stefano Lodi Rizzini, dirigente del settore Sistemi Informativi: “I cittadini potranno finalmente raggiungere facilmente tutto in modo digitale. Ogni cosa sarà tracciata e ricondotta alla propria area privata, tutte le istanze arriveranno direttamente agli uffici competenti. Essendo un punto di contatto centrale, lo stesso consentirà una serie di attività che avranno un unico punto di accesso, facilitando così diversi processi”. Come specificato poi da Michele Magnani, assessore alla Transizione Digitale, il template è basato sul “Modello Comuni” che presenta un prototipo standard per tutte le amministrazioni comunali. “Ci saranno degli elementi che cambieranno – spiega Magnani – il sito sarà ‘user centred design’, facilmente fruibile. Presenterà una nuova organizzazione delle informazioni: si passa da un sito vetrina a uno di servizi con addirittura un’area riservata per i cittadini accessibile tramite spid o carta d’identità elettronica, dotata di tutta la propria documentazione”.

Documentazione facilmente accessibile anche dalla nuova app civica “Municipium”, collegata al sito web, che permetterà la fruizione di alcuni dei servizi presenti sul sito anche da dispositivi mobili. L’applicazione consentirà di dare al cittadino uno strumento in più per verificare le novità e comunicare con l’Amministrazione, oltre che visualizzare la mappatura dei principali luoghi della città (visibile anche sul sito): ciascun luogo presenterà foto e descrizione del posto oltre che la sua geolocalizzazione, espandendo così la sua utilità non solo ai cittadini ma anche ai turisti. “Siamo convinti che questa nuova organizzazione permetterà una migliore fruibilità del sito – è intervenuto all’evento il responsabile dell’ufficio Servizi Digitali e E-Government, Massimo Barsotti – la sua divisione in quattro aree (amministrazione, novità, servizi e visita Livorno) permetterà di categorizzare le informazioni, presentando così queste ultime in modo più coerente e organizzato”. Il nuovo sito sarà ufficialmente online da lunedì 24 febbraio.

