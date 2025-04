Il Comune presenta il progetto di coworking pubblico agli Hangar Creativi

Il progetto “Spazi pubblici per giovani under 35 – Progetti innovativi per arte, cultura e impresa”, selezionato da Anci e finanziato con un contributo di 350.000 euro, prenderà il via a maggio con 5 linee d’azione che vanno dallo studio e definizione dei criteri di assegnazione degli spazi alla formazione specifica. Non mancheranno momenti di informazione e coinvolgimento della cittadinanza

di Martina Romeo

Presentato ufficialmente dal Comune di Livorno, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, il progetto vincitore del bando ANCI “Spazi pubblici per giovani under 35 – Progetti innovativi per arte, cultura e impresa”. Il progetto, esposto dall’assessore Michele Magnani e dalla responsabile Sistemi scolastici integrati Silvia Bartoli, prevede la realizzazione di un coworking pubblico, attrezzato e accessibile, all’interno di uno dei capannoni del complesso “Hangar Creativi”, uno spazio pubblico rivolto principalmente ai giovani under 35 le cui attività si andranno a integrare a quelle già svolte nei due hangar adiacenti. “Con la vittoria del bando abbiamo ottenuto un finanziamento di 350.000 euro che ci permetterà di lavorare in circa 250mq del terzo hangar del plesso. – spiega l’assessore al coworking e centri di aggregazione Michele Magnani – Dalla nostra porzione ci interfacceremo con altre realtà tramite un coworking pubblico relativo a professioni legate all’arte. All’interno di questo spazio, i giovani potranno sviluppare attività e imprese culturali, sociali e creative, che permetteranno di promuovere una cultura collaborativa, innovativa e inclusiva. Attività alle quali offriremo servizi di supporto alla crescita professionale e imprenditoriale”. Parte interessante del progetto, ancora in fase di sviluppo, è la professionalizzazione dei ragazzi attraverso veri e propri percorsi di formazione, orientamento e workshop presso lo stesso spazio di coworking. “I giovani coinvolti potranno poi effettuare anche tirocini formativi presso le imprese culturali del territorio, che offriranno ai ragazzi competenze di diverso tipo in modo da inserirli più facilmente nel mondo lavorativo”, ha aggiunto Magnani. Silvia Bartoli, responsabile anche di CRED, CIAF, politiche giovanili e pari opportunità, ha tenuto a sottolineare l’importanza del luogo in cui il progetto avrà luogo. “Le idee sono tante ed è importante concretizzarle in una sede come questa. Il progetto non comprende unicamente la valorizzazione dell’immobile in ottica di empowerment delle imprese socio culturali, non sarà quindi solo uno spazio di coworking, ma intendiamo effettuare una vera e propria riqualificazione e attivazione dell’ex deposito ATL, nel cuore di San Jacopo – mette in evidenza Bartoli – è necessario comprendere che il coworking, più che una competizione tra i diversi soggetti è un’integrazione tra questi ultimi. Dare dei riferimenti e dei luoghi dove ci si possa incontrare, dove si possa condividere, è necessario per i giovani”. Con questa iniziativa, Livorno consolida l’impegno dell’amministrazione a favore delle giovani generazioni, rafforzando il ruolo degli spazi pubblici come motori di sviluppo sociale e culturale. “Con questo progetto siamo di fronte a un risultato importante che, da una parte, unisce l’esigenza di portare avanti il lavoro sul tema dei coworking e sulle possibilità dei giovani nel mondo professionale; dall’altra evidenzia la necessità di confermare la vocazione degli hangar creativi. I finanziamenti arrivati dal bando, ai quali si aggiungono 87.500 euro di cofinanziamento comunale, testimoniano che la strada fatta dal Comune di Livorno nei confronti dei giovani è di grande valore” ha concluso l’incontro il sindaco, Luca Salvetti. Il progetto prenderà definitivamente il via dal mese di maggio e si articolerà in cinque linee d’azione che vanno dallo studio e definizione dei criteri di assegnazione dello spazio, fino alla formazione specifica e alla sperimentazione di attività sul campo. Il tutto, comprensivo di momenti pubblici di presentazione, informazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©