Il condominio diventa cardioprotetto grazie alla condomina dottoressa

Nell’atrio dello stabile Maria Teresa Savoia ha insegnato ai vicini di casa le manovre di rianimazione cardiopolmonare e il corretto utilizzo del defibrillatore. Grazie a questo percorso, il condominio è a tutti gli effetti cardioprotetto: "Avere un defibrillatore è importante, ma lo è ancora di più sapere come utilizzarlo senza paura"

Un modello concreto di sicurezza, prevenzione e responsabilità condivisa prende forma all’interno del condominio in cui risiede la dottoressa Maria Teresa Savoia, vicepresidente dell’associazione Amici del Cuore Livorno e promotrice dell’iniziativa. Proprio grazie al suo impegno diretto come condomina ha coinvolto i residenti in un progetto che ha portato all’installazione di un defibrillatore automatico esterno (DAE) all’interno dello stabile, rendendo disponibile un dispositivo salvavita fondamentale in caso di emergenza cardiaca. Ma il vero valore aggiunto del progetto è rappresentato dalla formazione. Nella giornata del 20 marzo, nell’atrio dello stabile, la dottoressa Savoia ha tenuto un corso BLSD rivolto ai propri vicini di casa, durante il quale sono state insegnate le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e il corretto utilizzo del defibrillatore. Un momento di grande partecipazione e coinvolgimento, che ha permesso ai condomini di acquisire competenze essenziali per intervenire tempestivamente nei primi minuti di un arresto cardiaco, spesso decisivi per salvare una vita. “Avere un defibrillatore è importante, ma lo è ancora di più sapere come utilizzarlo – ha dichiarato la dottoressa Savoia – L’obiettivo è fare in modo che ogni persona si senta pronta ad agire con competenza e senza paura”. Grazie a questo percorso, il condominio è oggi a tutti gli effetti cardioprotetto: non solo dotato di un dispositivo salvavita, ma anche composto da una comunità formata, consapevole e pronta a intervenire. Un esempio virtuoso che dimostra come la prevenzione possa partire anche dai contesti più quotidiani, trasformando un semplice condominio in un presidio attivo di sicurezza e solidarietà.

Condividi:

Riproduzione riservata ©