Il Conservatorio Mascagni festeggia 30 anni del Dipartimento Jazz e cerca volontari

L'ente statale tra musica e impegno civico. Borse di studio con il 5x1000, volontari in azione e un concerto-evento per 30 anni di jazz

di Giulia Bellaveglia

Un incontro su “due binari” per raccontare una doppia anima del Conservatorio Mascagni, quella solidale e quella artistica: la promozione del volontariato e del 5×1000, e le celebrazioni per i trent’anni del Dipartimento Jazz. In apertura, il presidente Emanuele Rossi, ha ricordato come la struttura abbia deciso, negli ultimi tempi, di valorizzare il 5×1000 in modo mirato e trasparente. “Non lo usiamo per le spese generali – spiega – ma per finanziare borse di studio e sostenere gli studenti coinvolti nelle nostre coproduzioni musicali sul territorio. Un modo concreto per unire formazione e restituzione culturale alla comunità”. Accanto a questo, la realtà musicale ha recentemente adottato un regolamento per accogliere volontari, grazie ad una normativa che lo consente anche agli enti pubblici. Tra i primi ad offrire il proprio tempo c’è Stefano Fatighenti. “Il Mascagni – dice – è una risorsa per Livorno. Aiutarlo, per me, è naturale. Un gesto che spero ispiri altri cittadini”. Il direttore Federico Rovini ha ringraziato pubblicamente i volontari, sottolineando come il loro impegno quotidiano “anche solo nella cura degli spazi verdi” migliori la qualità del luogo. La seconda parte della conferenza ha visto protagonista il Maestro Mauro Grossi, fondatore del Dipartimento Jazz dell’istituto, che quest’anno festeggia il traguardo dei 30 anni. Un’avventura iniziata tra difficoltà ed entusiasmo che ha portato il Dipartimento a diventare un riferimento nazionale. Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 23 maggio alle ore 21.30 il Teatro Quattro Mori ospiterà un grande concerto gratuito, aperto a tutta la cittadinanza. Sul palco, la Big Band del Conservatorio renderà omaggio a due pilastri della musica jazz: la Thad Jones/Mel Lewis Big Band, simbolo artistico e sociale, e Oliver Nelson, compositore e arrangiatore di fama mondiale. La serata sarà impreziosita dalla proiezione di videomessaggi da parte di ex allievi oggi professionisti di stampo internazionale. “Una sfida impegnativa – commenta Grossi – ma necessaria. Coinvolgere studenti e docenti in un progetto orchestrale di questo livello è la modalità migliore per celebrare la nostra storia guardando al futuro”. Il Conservatorio Mascagni si conferma così non solo luogo di alta formazione musicale, ma anche presidio civico, culturale e sociale. Un’istituzione viva, aperta alla città e sostenuta da chi la ama.

