Il Conservatorio Mascagni incontra i vertici di Confindustria Toscana Centro e Costa

Un’occasione di confronto sulle attività dell'istituzione universitaria livornese e sulle possibili prospettive di collaborazione con il sistema produttivo territoriale

Si è svolto lunedì 12 ottobre, nella sede del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, un incontro tra il Presidente del Conservatorio, Emanuele Rossi ed il presidente Giovanni Laviosa e il direttore Eugenio Fiore della delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa. L’incontro, promosso anche su impulso dell’associazione, ha rappresentato un’occasione per approfondire la conoscenza delle attività del Conservatorio, istituzione universitaria statale di riferimento a Livorno per l’alta formazione musicale, nell’ambito del sistema AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), che ogni anno accoglie studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di musicisti. Nel corso del colloquio sono emerse possibili prospettive di collaborazione finalizzate a rafforzare il rapporto tra l’istituzione universitaria e il tessuto economico e produttivo locale. Tra queste, anche la possibilità che Confindustria contribuisca a promuovere, presso le imprese associate, la conoscenza delle attività e del ruolo culturale e formativo del Conservatorio, attraverso iniziative condivise, nel solco di esperienze già realizzate in passato. L’incontro si è concluso con un momento musicale affidato a Matteo Giovanelli, allievo del corso di pianoforte del maestro Giovanni Nesi, che ha eseguito la Sonatina di Maurice Ravel. Il Conservatorio Mascagni ringrazia Confindustria per l’attenzione e la sensibilità dimostrate, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione con le realtà rappresentative del territorio costituiscano elementi importanti per valorizzare il ruolo dell’Istituzione e rafforzarne il legame con la comunità livornese.

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