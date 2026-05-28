Il Consiglio Generale della Cisl a Castiglioncello

Dal quadro economico internazionale alle sfide del territorio: al centro del Consiglio Generale della Cisl Livorno gli interventi di Filippo Giusti, Katiuscia Biliotti e Giorgio Graziani tra lavoro, inflazione, giovani e futuro del Paese

Si è svolto, nella bella location del Castello Pasquini di Castiglioncello, il Consiglio Generale della Cisl Livorno. Alla presenza dei rappresentanti delle varie categorie, dopo gli adempimenti di rito, con la nomina a Presidente di Marco Paterni (FIR Cisl) e l’integrazione del Comitato Esecutivo, ad aprire i lavori è stata la dettagliata relazione del Segretario UST di Livorno Filippo Giusti. Un intervento molto apprezzato dai presenti, nel quale il Segretario ha analizzato con grande dovizia di particolari l’attuale scenario politico ed economico, partendo da quella mondiale, per poi scendere a quello del Vecchio Continente, concludendo con quello italiano. Giusti ha sottolineato la bassa crescita del nostro paese, il relativo incremento del PIL nazionale e l’evidente aumento dell’inflazione, parlando anche dei recenti provvedimenti legislativi decisi dal governo (il cosiddetto decreto lavoro ed il cosiddetto decreto “Piano Casa”).

Al termine della dettagliata relazione del Segretario, spazio ai numerosi interventi della platea, per poi chiudere con le relazioni di Katiuscia Biliotti, membra della Segreteria Regionale, la quale ha parlato, tra l’altro, della necessità di coinvolgere i giovani che “sono già il nostro futuro”, e del Segretario Confederale Nazionale Giorgio Graziani; un intervento, quello di Graziani, incentrato sulla attuale situazione politica ed economica mondiale.

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