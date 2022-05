Il Consiglio Provinciale è convocato il 26 maggio

All’ordine del giorno l’approvazione della delibera relativa alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 ed al rendiconto 2021, concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta ordinaria giovedì 26 maggio, alle 8,30 in prima convocazione e alle 9,30 in seconda convocazione, nell’auditorium del Museo di Storia Naturale.

All’ordine del giorno l’approvazione della delibera relativa alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 ed al rendiconto 2021, concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, con approvazione dei nuovi allegati. Successivamente sarà trattata la delibera inerente la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 relativa all’applicazione dell’avanzo 2021 e l’aggiornamento del documento unico di programmazione 2022 conseguente alle integrazioni del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023.

Il consiglio esaminerà, poi, l’ordine del giorno proposto da UPI (Unione delle Province) scaturito dall’Assemblea dei Presidenti di Provincia dell’11 maggio, in cui si chiede al Governo la rapida approvazione del disegno di legge di riforma del TUEL (Testo Unico Enti Locali).

La seduta del Consiglio si può seguire in diretta streaming sul canale Youtube della Provincia a questo link: https://tinyurl.com/2p85jyuf