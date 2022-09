Il Consiglio Provinciale è convocato il 27 settembre

Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta ordinaria martedì 27 settembre, alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, nella sala Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo Granducale

Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta ordinaria martedì 27 settembre, alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, nella sala Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo Granducale.

Dopo le comunicazione della presidente Bessi, l’ordine del giorno prevede l’approvazione delle delibere relative a: approvazione Bilancio Consolidato 2022 esercizio 2021; ratifica decreto presidenziale n. 149/2022 relativo alla variazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai fini dei lavori di adeguamento della SP 555 “Delle Colline”; variazione al Bilancio di previsione 2022-2024.

Condividi: