Il Consiglio Provinciale si riunisce per l’approvazione del Rendiconto 2021

Convocata anche l’Assemblea dei Sindaci per il parere sul documento finanziario

Il Consiglio Provinciale è convocato giovedì 28 aprile, in doppia seduta, nell’auditorium del Museo di Storia Naturale, per l’approvazione del rendiconto finanziario del 2021. La prima riunione, fissata in seconda convocazione alle ore 9.30, prevede l’adozione del Rendiconto e l’approvazione delle delibere inerenti l’aggiornamento del DUP 2022 (Documento Unico di Programmazione) e del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024.

In approvazione, inoltre, le delibere su: modalità di regolarizzazione dell’acquisizione ed accorpamento al Demanio stradale della Provincia di Livorno di terreni di pubblica utilità, e declassificazione del tratto di S.P. N.39 “Vecchia Aurelia”, in prossimità del centro abitato nel Comune di Castagneto Carducci, compreso tra il Km 262+300 e il Km.262+500.

Saranno, poi, discusse le seguenti Interpellanze-Interrogazioni:



– Interpellanza del consigliere Gragnoli su “Viale dei Cipressi di Bolgheri”;

– Interrogazione del consigliere Panciatici su “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Istituto Alberghiero Rosignano Solvay”

– Interrogazione del consigliere Panciatici su “Misure a tutela dei sentieri delle Colline livornesi dal passaggio dei motocicli”.

Due le mozioni iscritte all’ordine del giorno: la prima è del consigliere Panciatici sulla questione “Spostamento cartello stradale SP Via della Valle Benedetta”; la seconda è presentata dalla capogruppo di “Provincia Democratica” Alberta Ticciati e riguarda la “Commemorazione in ricordo del Presidente della Provincia Giorgio Kutufà”.

Successivamente, si riunirà l’Assemblea dei Sindaci (ore 11.30 in seconda convocazione), per esprimere il parere sul documento finanziario.

All’esame dell’Assemblea anche la delibera relativa Piano di Azione Progetto eBussed: “Costruire capacità per la diffusione di autobus elettrici a livello europeo.

Alle ore 13.30, in seconda convocazione, si riunisce di nuovo il Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva del Rendiconto 2021.

Le sedute del Consiglio e dell’Assemblea dei sindaci si possono seguire in diretta streaming sul canale Youtube della Provincia a questo link: https://tinyurl.com/2p85jyuf