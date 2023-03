Il cordoglio del Comune per la scomparsa dell’artista Piero Gilardi

L'assessore Lenzi: "In occasione del finissage della rassegna, il 19 marzo ci riserviamo di organizzare un momento di ricordo e approfondimento"

L’Amministrazione comunale esprime con dolore, a nome della città, il proprio cordoglio per la scomparsa di Piero Gilardi, grande artista del quale è in corso, fino al 19 marzo, al Museo della Città una mostra personale.

Torinese, classe 1942, Gilardi è stato uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale tra quelli della sua generazione.

“Come Assessorato alla Cultura – ricorda Simone Lenzi – abbiamo accolto con orgoglio dal maggio 2022, nella sezione contemporanea del Museo della Città l’esposizione dal titolo Tutto ciò che è, è nella natura dedicata a Piero Gilardi. L’esposizione ha avuto un grande successo, specie tra le scolaresche, tanto che è stata prorogata per consentire a più persone possibili di visitarla. Un percorso espositivo che ha riassunto 60 mezzo secolo dell’attività dell’artista, una esplosione di colori, di energia, che trasmette un senso di vitalità e gioia. E’ stato anche un onore ricevere in dono per le collezioni cittadine un’opera del Maestro, “Gabbiani”, del 2021.

In occasione del finissage della rassegna, organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con Galleria Giraldi, Fondazione Centro Studi Gilardi e Gufram, ci riserviamo – annuncia l’assessore – di organizzare un momento di ricordo e approfondimento”.

