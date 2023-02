Il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Renzo Conti

"Renzo Conti è stato uno dei padri del porto, conosciuto a livello nazionale per la sua professionalità e capacità di movimentare contenitori, oltre ad avere contribuito con altri allo sviluppo del porto di Livorno"

A nome mio, dell’assessora al Porto Barbara Bonciani e dell’Amministrazione Comunale esprimo il cordoglio per la scomparsa di Renzo Conti, agente marittimo e figura storica del Porto di Livorno. “Uomo di grande personalità e molto determinato nel raggiungimento degli obiettivi – si legge nella nota di cordoglio – Renzo Conti è stato uno dei padri del porto, conosciuto a livello nazionale per la sua professionalità e capacità di movimentare contenitori, oltre ad avere contribuito con altri allo sviluppo del porto di Livorno. Siamo vicini alla famiglia in questo triste momento”.

Condividi: