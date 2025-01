Il cordoglio del sindaco Salvetti per la scomparsa di Bastone

Il cordoglio del sindaco Luca Salvetti e della Giunta Comunale per la scomparsa di Francesco Bastone, consigliere comunale del M5S dal 2014 al 2019, durante l’amministrazione Nogarin. “Il Sindaco Salvetti e la Giunta comunale esprimono sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Francesco Bastone. Ex consigliere comunale, ha interpretato il suo ruolo con correttezza e grande gentilezza, doti per le quali in molti lo ricorderanno. Alla famiglia e agli amici vanno le nostre sentite condoglianze”.

