Il cordoglio della presidente Scarpellini per la scomparsa di Luigi Pini
La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Pini
La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Pini: “Nella sua lunga attività di consigliere provinciale, è stato un amministratore partecipe, appassionato e attento ai problemi del territorio. Alle figlie e ai nipoti le mie più sentite condoglianze anche a nome di tutto il Consiglio Provinciale”.
Luigi Pini era stato eletto nel Consiglio Provinciale durante i mandati amministrativi del presidente Claudio Frontera del 1995-1999 e del 1999-2004.
