Il cordoglio della presidente Scarpellini per la scomparsa di Luigi Pini

Lunedì 20 Ottobre 2025 — 10:10

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Pini

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Pini: “Nella sua lunga attività di consigliere provinciale, è stato un amministratore partecipe, appassionato e attento ai problemi del territorio. Alle figlie e ai nipoti le mie più sentite condoglianze anche a nome di tutto il Consiglio Provinciale”.
Luigi Pini era stato eletto nel Consiglio Provinciale durante i mandati amministrativi del presidente Claudio Frontera del 1995-1999 e del 1999-2004.

