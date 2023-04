Il Coro SpringTime avvolge di musica nel cerchio magico i ragazzi di Volare Senz’Ali

Mezz'ora di musica immersiva in un cerchio magico formato dai coristi del coro SpringTime del maestro Cristiano Grasso che nel pomeriggio di sabato 29 aprile sono andati al Teatro della Brigata per vivere un'esperienza unica con i ragazzi speciali di Volare Senz'Ali

di Giacomo Niccolini

Ti scatterò una foto. È questa una delle cinque canzone che il Coro SpringTime del maestro Cristiano Grasso ha scelto per avvolgere di musica i ragazzi di Volare Senz’Ali, l’associazione della presidente Francesca Silvestri che è stata chiamata a partecipare al progetto ” Per il dopo di noi” in parte finanziato anche dalla Regione Toscana e che coinvolge 4 ragazzi con gravi disabilità dell’associazione di via Ascoli. Si tratta di quattro incontri settimanali e un’uscita al mese. Ed ogni volta è magia. Come quella che è nata, nel pomeriggio di sabato 29 aprile, all’interno degli spazi del Teatro della Brigata in via Brigata Garibaldi dove i coristi hanno ruotato attorno ai ragazzi cantando e alternando musiche di diversi “mood” e melodie per creare situazioni sensoriali importanti.

“Abbiamo cercato di ruotare intorno ai ragazzi – spiega il maestro Cristiano Grasso – in modo da alternare voci acute con voci gravi e avvolgere così un una bolla sonora i ragazzi in modo tale da coinvolgerli e farli vivere un’esperienza immersiva unica. Una mezz’ora solo per loro in cui noi abbiamo ricevuto tantissimo interagendo, in musica, con questi ragazzi davvero speciali. Un percorso creato passo dopo passo in queste settimane grazie anche alle bravissime terapiste con cui abbiamo scambiato le informazioni musicali che venivano proposte giorno dopo giorno ai ragazzi coinvolti in questa esperienza di cui siamo onorati di aver fatto parte”.

“Ringrazio di cuore il maestro Grasso e il coro SpringTime – ha detto Francesca Silvestri contattata da QuiLivorno.it – Un’esperienza davvero indimenticabile per i nostri ragazzi che hanno vissuto mezz’ora indimenticabile. Ogni volta che facciamo questa uscita mensile è un qualcosa di unico. Ma questa volta con gli SpringTime è stato davvero insuperabile”.

In questo video che vi proponiamo ( qua sotto ,l’articolo oppure cliccando sull’icona bianca su sfondo azzurro in alto sopra al titolo ), di cui sono state fornite tutte le liberatorie per la pubblicazione e per il quale ringraziamo Volare Senz’Ali, si respira un’armonia unica in un’atmosfera surreale che a fatica tiene a bada il groppo in gola e le lacrime. Difficile da spiegare e descrivere a parole anche per noi, professionisti della parola. In questo caso è proprio il caso di dirlo è necessario lasciare la parola alla musica e alle immagini che coinvolgono e ipnotizzano. Mettendo le ali per volare con il cuore.

Una musica può fare, cantava Max Gazzè qualche anno fa. Ecco una musica può fare… volare senz’ali, grazie all’armonia unica e alla magia che solo gli SpringTime di Cristiano Grasso può realizzare. E ora immergiamoci con loro in questa esperienza. Buona visione…



