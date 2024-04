Il Coro SpringTime colonna sonora di un amore: dall’Inghilterra alla Toscana per il loro sì 20 anni dopo

Nel 2004 una coppia da Londra contattò il maestro Grasso via mail affinché portasse il suo coro, gli SpringTime, a cantare al loro matrimonio che si sarebbe celebrato a Montespertoli. Sabato 30 marzo, dopo 20 anni, il rinnovo delle promesse sempre con il coro labronico a far da colonna sonora. Ecco la bellissima storia

di Giacomo Niccolini

Una semplice, vera, pura, storia d’amore. Cosa c’è di più bello? E una storia d’amore che si rispetti non può non avere una colonna sonora, giusto? E quella colonna sonora è tutta made in Leghorn, fatta da tante voci ma da una sola anima. Stiamo parlando del Coro SpringTime diretto dal maestro Cristiano Grasso, protagonista di bellissime iniziative ed eventi, che ancora una volta balza agli onori della cronaca per una partecipazione a dir poco speciale. Essere nuovamente il coro ufficiale del rinnovo delle promesse di una coppia di stranieri che hanno scelto la Toscana come loro location del cuore. Successe 20 anni fa, è risuccesso 10 anni fa per il loro decimo anniversario… ed è successo ancora per il ventennale del loro sì. Ma andiamo con ordine.

“Era il 2004, non c’erano i social, c’erano però le mail e google. Qualcuno da molto lontano trova il mio Coro SpringTime dopo aver digitato “coro Toscana”, un classico inizio di ricerca per lo scopo desiderato – spiega il maestro Cristiano Grasso – E mi arriva per l’appunto proprio una mail: lei è messicana, Ginn, e lui inglese, Richard, vivono a Londra e girano il mondo per lavoro. Decidono di sposarsi qui in Toscana, nel cuore della nostra bellissima regione, in una location fantastica: il Castello di Montegufoni a Montespertoli in provincia di Firenze”.

A quel punto in tanti non ci avrebbero creduto. Avrebbero pensato ad una burla. E forse qualcosa del genere era passato per la testa anche al maestro Grasso. Ma poi… “Io rispondo, divertito dalla cosa, ma loro fanno sul serio – spiega incredulo e divertito il maestro Grasso – e infatti prendono addirittura l’aereo e vengono alla chiesina del rione Sorgenti, dove facciamo le prove, per venire a sentire il coro e dicono sì, siete voi quelli che vogliamo“.

L’empatia è immediata e reciproca, scocca senza ombra di dubbio la scintilla fra la coppia e il Coro SpringTime. “Da allora per tutti i Natali arriva un biglietto di auguri da un posto del mondo dove lavorano. Fino a che 10 anni fa non arriva l’invito a partecipare col coro alla celebrazione del loro anniversario di matrimonio, sempre al Castello di Montegufoni. E ovviamente andammo”.

E dopo 10 anni la storia si è ripetuta. “Sono passati 20 anni e, innanzitutto, loro sono ancora sposati – spiega Grasso – hanno due bellissime figlie e ci hanno richiamato per il loro anniversario sempre a Montegufoni”.

Il rinnovo delle promesse è andato in scena sabato 30 marzo. Il Coro SpringTime è di nuovo la colonna sonora di questo grande amore che va al di là di ogni frontiera, di internet, dei social, degli aerei, dei chilometri, dei castelli e di ogni cosa. Un amore sorretto dalla musica di questo coro magico che da 20 anni a questa parte è divenuto parte integrante di questa famiglia cosmopolita.

Il coro ha cantato in chiesa per la cerimonia di rinnovo delle promesse e poi è stato invitato al cocktail di ricevimento dove i 35 elementi guidati da Grasso hanno allietato i circa 60 ospiti venuti dall’Inghilterra e da ogni parte del mondo. Nella chiesetta del Castello di Montegufoni poi il momento più bello. “Abbiamo fatto una sorpresa a Ginn e Richard. La loro richiesta era quella di ascoltare All You Need Is Love dei Beatles. In Inghilterra è un grande classico, ci hanno spiegato. Così ecco che abbiamo eseguito questo pezzo in maniera simpatica aggiungendo uno strumento ad ogni strofa riempiendo sempre di più la canzone con voci e musica”.

Poi il repertorio eseguito 20 anni fa. “Volevano che esprimessimo tutta l’energia e la gioia degli SpringTime. Che portassimo dal vivo il ricordo che avevano di noi: l’esplosività, la gioia dei brani e alcuni brani etnici che abbiamo inserito nella scaletta. Alla fine ci hanno omaggiato di un bellissimo cuore di porcellana – conclude Grasso – con la scritta Grazie Coro SpringTime, siete meravigliosi. Menzione d’onore va senza dubbio alla nostra grande fan, che è la nonna messicana, l’abuelita, madre della sposa, Maithy, che balla senza sosta con il suo ritmo latino nel sangue tutte le nostre canzoni. Spettacolare”.

Il resto è il racconto di una bellissima festa, fatta di amicizia oltre ogni confine, fatta di amore che non ha colore, non ha bandiera e vola in alto sopra ogni cosa. Ed è tenuto per mano dalla musica che non ha confini e parte dalla nostra Livorno per toccare i cuori di gente di tutto il mondo.

Qua sotto il pezzo All You Need Is Love cantato dagli SpringTime durante il rinnovo delle promesse di Ginn e Richard



