Il Coro SpringTime spegne 25 candeline. “Auguri! Perché la leggerezza può avere un peso”

Gli auguri commossi e sentiti del maestro, e creatore del coro, Cristiano Grasso: "Il Coro è una pratica sociale che abbraccia differenti persone per provenienza-religione-pensiero politico che si muovono cosi nello spazio-musica che include. Auguri di buon compleanno mio amato Coro, mi auguro di cantare, attraverso te, ancora tante piccole storie"

Non crediamo vi sia bisogno di presentazione quando si parla del Coro SpringTime creato e diretto dal maestro Cristiano Grasso. Un coro che ha fatto la storia della musica della nostra città grazie ai suoi innumerevoli interventi canori, alle sue innumerevoli “incursioni” ad eventi e feste e ai suoi infiniti concerti gremiti di persone. Oggi il Coro SpringTime compie 25 anni e il maestro Cristiano Grasso scrive questi bellissimi auguri che condividiamo in pagina e a cui ci accodiamo. Buon compleanno SpringTime!

“Caro Coro” è l’incipit con cui inizio ogni messaggio che scrivo ai coristi del mio Coro SpringTime.

Oggi Caro Coro lo scrivo in modo pubblico, alla nostra città – a Livorno- e a tutti gli altri luoghi e a tutte le persone che abbiamo incontrato sul nostro cammino.

Esattamente 25 anni fa, il 3 ottobre 1998, c’è stata la prima prova del Coro SpringTime.

La mia vita è cambiata, si è schiantata, fermata, ripartita, rifiorita in 25 anni, ma il Coro c’è sempre stato anche mentre le cose della vita passavano.

I primi anni, ad ogni fine estate, mi chiedevo se il Coro sarebbe ripartito, se le persone sì sarebbero riscritte al corso all’interno del Centro Pianoforti Menicagli dove il coro è nato (e che ringrazierò sempre).

Ma ad un certo punto ho sentito che il Coro era diventato un’entità forte, che stava in piedi da sé e che sarebbe andato avanti, grazie all’energia delle persone e all’amore per la musica.

Io provengo da studi classici, ho conseguito 3 diplomi uno in fila all’altro, amo molti generi e periodi musicali (non tutti) ma ciò che rappresenta la mia identità musicale, in cui galleggiavo fin da bambino, è il pop/rock come se tutto fosse un grande musical, ed è questo che c’è dentro il mio Coro SpringTime, ma anche nei cori nati dopo: ogni canzone è come una storia, una pagina di vita possibile, che io amo elaborare a più voci, arrangiandola, ampliandola o fondendola con un’altra come fosse una piccola magia.

Neanche il Covid e il lockdown ci hanno fermati: ho coristi nuovi che sono entrati proprio in quel periodo, perché per nessun motivo al mondo avrei fermato il Coro, inventandomi mirabolanti incontri online.

La maggior parte dei miei coristi canta con me da 15/20 anni, i più giovani magari hanno cantato da piccoli nel coro Voci Bianche Spring Junior/Music Time.

Della prova del 3 ottobre 1998 c’è una sola corista: Susy! E alcuni coristi, tre, non ci sono proprio più: non c’è più Elena che è stata una colonna portante assoluta del coro, non c’è più Dunia corista dall’inizio con il suo grande spirito, non c’è più Giovanni, con la sua grande testa, che da pochi giorni ha lasciato questo mondo.

Io voglio ringraziare tutte le coriste e tutti i coristi che hanno camminato un pezzetto di strada del coro, donandomi il loro tempo, la loro voce per dare luce ai miei sogni musicali.

Io credo che il mondo abbia bisogno di cantare, perché il Coro è una pratica sociale che abbraccia differenti persone per provenienza-religione-pensiero politico che si muovono cosi nello spazio-musica che include.

Ringrazio anche tutte le persone che negli anni sono state presenti ai nostri concerti: è una gioia immensa condividere con voi il nostro percorso.

Mi chiedo chi incontrerò domani, in futuro, quale sarà una nuova o un nuovo corista SpringTime, che camminerà un pezzo di strada in coro… E se poi passerà ad altra strada musicale io ne sarò felice perché vuol dire che sono stato un ponte utile.

L’armonia del gruppo è fondamentale, e sarà per questo che in nessun mio coro c’è mai stato un solista (non che non possa esserci armonia in un coro dove sono presenti solisti, ma io ho preferito scegliere sempre che tutto il coro sia solista unico protagonista d’insieme).

Auguri di buon compleanno mio amato Coro, mi auguro di cantare, attraverso te, ancora tante piccole storie. Perché la leggerezza può avere un peso, per me di certo lo ha avuto”.

Maestro Cristiano Grasso

Condividi: