Il “Cresta” ha detto sì, nozze in Comune con Thayla

Valerio esprime un ringraziamento speciale alle rispettive famiglie, agli amici, agli amici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, sia presenti sia impossibilitati a partecipare, al sindaco e a tutto lo staff degli uffici comunali per la disponibilità, l'affetto e il supporto dimostrati

Con una cerimonia carica di emozione celebrata il 30 maggio in Comune, Thayla e Valerio – conosciuto da molti con i soprannomi di “Cresta” o “Moicano” per la sua caratteristica pettinatura – hanno coronato il loro sogno d’amore pronunciando il tanto atteso “sì”. Una giornata speciale, vissuta insieme a familiari, amici e alle tante persone che hanno accompagnato il loro percorso di vita. Momenti di grande commozione hanno accompagnato lo scambio delle promesse. “Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio. Non me ne divido mai. Non temo il destino, perché il mio destino sei tu. Non desidero il mondo intero, perché il mio mondo più bello e più vero sei tu. Sei la radice dei nostri sogni, il cielo del nostro futuro e la meraviglia che illumina ogni giorno. Ti amo, vita mia”. Parole semplici ma profonde, che hanno emozionato tutti i presenti e che rappresentano il sentimento che li unisce. Tra gli invitati era presente anche il Maresciallo dei Carabinieri Stefano Giannotti, oggi in pensione. Valerio esprime un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno condiviso questa giornata indimenticabile: alle rispettive famiglie e agli amici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, sia presenti sia impossibilitati a partecipare. Un pensiero particolare è poi rivolto anche agli ex colleghi Enrico, Davide e Angela, al sindaco Luca Salvetti, a Sabrina e a tutto lo staff degli uffici comunali per la disponibilità, l’affetto e il supporto dimostrati.

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