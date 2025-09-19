Il direttore dell’Aci premiato alla mostra filatelica nazionale Latinphil
Il livornese Ernesto La Greca ha ottenuto il premio per la sua collezione storica sulla Croce Rossa: un insieme di 120 fogli di grande interesse storico, finalizzati ad illustrare gli scopi e l’attività del Movimento durante le due guerre mondiali
Nei giorni 13 e 14 settembre il Museo “Piana delle Orme” di Borgo Faiti (Latina) è stato scelto come sede per l’annuale Mostra Filatelica Nazionale, in questa occasione denominata Latinphil 2025, manifestazione firmata dalla Federazione tra le Società Filateliche Italiane che, grazie all’elevata qualità delle collezioni esposte a concorso, ha fatto registrare una vera e propria pioggia di medaglie d’oro. Tra i concorrenti premiati il livornese Ernesto La Greca, il quale ha partecipato con la sua collezione sulla Croce Rossa, un insieme di 120 fogli di grande interesse storico, finalizzati ad illustrare gli scopi e l’attività del Movimento durante le due guerre mondiali. La Giuria, che ha espresso i punteggi ed i giudizi finali in base alle rigorose norme della FIP (Fédération Internationale de Philatélie), ha stabilito all’unanimità di attribuire ben nove premi di così alto livello ad altrettanti concorrenti, proprio in virtù della rarità del materiale esposto da questi collezionisti giunti da ogni regione della penisola per competere nelle varie categorie ammesse alla partecipazione. Complimenti quindi al nostro concittadino per il meritato riconoscimento.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.