Il direttore dell’Aci premiato alla mostra filatelica nazionale Latinphil

Il livornese Ernesto La Greca ha ottenuto il premio per la sua collezione storica sulla Croce Rossa: un insieme di 120 fogli di grande interesse storico, finalizzati ad illustrare gli scopi e l’attività del Movimento durante le due guerre mondiali

Nei giorni 13 e 14 settembre il Museo “Piana delle Orme” di Borgo Faiti (Latina) è stato scelto come sede per l’annuale Mostra Filatelica Nazionale, in questa occasione denominata Latinphil 2025, manifestazione firmata dalla Federazione tra le Società Filateliche Italiane che, grazie all’elevata qualità delle collezioni esposte a concorso, ha fatto registrare una vera e propria pioggia di medaglie d’oro. Tra i concorrenti premiati il livornese Ernesto La Greca, il quale ha partecipato con la sua collezione sulla Croce Rossa, un insieme di 120 fogli di grande interesse storico, finalizzati ad illustrare gli scopi e l’attività del Movimento durante le due guerre mondiali. La Giuria, che ha espresso i punteggi ed i giudizi finali in base alle rigorose norme della FIP (Fédération Internationale de Philatélie), ha stabilito all’unanimità di attribuire ben nove premi di così alto livello ad altrettanti concorrenti, proprio in virtù della rarità del materiale esposto da questi collezionisti giunti da ogni regione della penisola per competere nelle varie categorie ammesse alla partecipazione. Complimenti quindi al nostro concittadino per il meritato riconoscimento.

