Il Foro piange il suo principe: addio all’avvocato Uccelli

Nella foto un fotogramma tratto dalla trasmissione "Mi Manda Rai Tre" a cui partecipò l'avvocato Alberto Uccelli nei primi anni 2000 come difensore dell'imputata del caso dei "falsi negativi" del Corat

È stato assoluto protagonista della scena dei processi penali dagli anni ’80 ai primi anni 2000. Il Foro di Livorno piange il suo principe. Si è spento all’età di 80 anni l’avvocato Alberto Uccelli, ne avrebbe compiuti 81 proprio fra pochi giorni. Di lui si ricordano molto i processi che lo hanno visto sotto ai riflettori dal Moby Prince fino al recente caso dei referti falsi negativi del Corat. Intelligenza viva, fine oratore, passato alla storia della nostra città anche come amministratore. Fu infatti assessore con delega a sport e turismo e amministratore di società partecipate del Comune durante le amministrazioni Lamberti. Tra le sue tante passioni da ricordare, senza dubbio, quella della vela del mare. La sua salma è esposta al cimitero della Misericordia mentre domani, venerdì 22 luglio, avverrà la cremazione al cimitero dei Lupi.

Lo ricorda benissimo il consigliere regionale Francesco Gazzetti in un post che ha scritto di suo pugno la mattina di giovedì 21 luglio: “A livello di cittadino livornese credo che Alberto ci abbia regalato una cosa che resterà scolpita nella mente di molti di noi – scrive Gazzetti – Parlo dell’edizione di Effetto Venezia nella quale l’allora assessore Uccelli portò a Livorno il gruppo dei Les Comedians. Chi era in piazza quella sera se lo ricorda; quello spettacolo di costumi, suoni e soprattutto fuoco segnò un momento di svolta, non solo per Effetto Venezia ma per tutta la spettacolazione pubblica in città: quella sera scoprimmo la differenza tra una bella iniziativa ed un grande evento. Gli archivi di Granducato TV conservano ancora le immagini di quella serata che, non credo di aver esagerare, ha contribuito anche a formare un pezzo importante dell’immaginario collettivo della nostra comunità. Un frammento prezioso di memoria collettiva che è in larga parte merito proprio delle sensibilità e dell’esperienza di un uomo come Alberto Uccelli che di mestiere ha sempre fatto e benissimo l’avvocato e che si è sempre messo a disposizione della sua comunità”.

