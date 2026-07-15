Il Campanile festeggia 100 anni di storia
Fondata nel 1926 in piazza XX Settembre, la storica società di calcio dilettantistico giovanile vincitrice di due Campionati Toscani Juniores e due Coppe Toscana ha celebrato il centenario con una partita al Magnozzi tra giovani calciatori delle annate 2014 e 2015 e un momento conviviale insieme a tanti ex protagonisti che hanno vestito i colori gialloblù
Cento anni di storia, di calcio e di appartenenza. Nella giornata di martedì 14 luglio il Gruppo Sportivo Campanile ha festeggiato il 100° anniversario della sua fondazione, celebrando un secolo di attività di una delle realtà storiche del calcio dilettantistico giovanile livornese. Nato nel 1926 in piazza XX Settembre come squadra di quartiere, il sodalizio gialloblù ha conquistato nel corso della sua storia due Campionati Toscani Juniores e due Coppe Toscana, diventando un punto di riferimento per la crescita di tanti giovani calciatori. Soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, molti di loro hanno raggiunto palcoscenici importanti, militando in Serie C, Serie B e perfino in Serie A. Dalla storica sede di via Sproni sono emersi talenti come Ennio Pellegrini, capitano della Fiorentina, Agretti, Mancini, Lubrani, Gambuzza e Tano Salvi, diventato poi fantasista del Livorno Calcio dell’era Renzo Melani. A guidare la crescita delle squadre giovanili sono stati allenatori e talent scout come Armando Ghio ed Eolo Falorni, ai quali dagli anni Settanta si è aggiunto Sergio Marconi, che ha formato intere generazioni di calciatori. Per celebrare questo importante traguardo, tanti ex giocatori del Campanile si sono ritrovati al campo Magnozzi, alle Sorgenti, dove, grazie al direttore sportivo Marco Braccini, anche lui ex calciatore e tecnico del G.S. Campanile, è stata organizzata una partita amichevole tra una rappresentativa di giovani delle annate 2014 e 2015, provenienti da diverse società calcistiche livornesi. La giornata si è conclusa con un brindisi tra gli ex calciatori del Campanile, ormai un po’ invecchiati ma sempre con quella garra e grinta rimasta dentro che ha sempre contraddistinto chi ha vestito i colori gialloblù.
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