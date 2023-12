Il gabbione dei Pancaldi distrutto, Allegri pronto a dare una mano

Sopralluogo del sindaco Salvetti sul viale Italia: "Ora dovremo ragionare con Regione e Governo per "rileggere" la fragilità del territorio in riva al mare. Nel frattempo mi complimento con tutti coloro che in 12 ore - tecnici comunali, Protezione civile, operatori Aamps, associazioni di volontariato - hanno fatto un lavoro eccezionale per riaprire la passeggiata ai cittadini. Riguardo ad Allegri mi ha chiamato dicendo se posso fare qualcosa per il gabbione sono disponibile. Mi sembra un bellissimo gesto. Lo ringrazio"

“Ha ceduto un palo, poi si è schiantato il muretto e la recinzione è venuta giù”. A dirlo è il titolare dei Bagni Pancaldi Piero Bonavenura, che ringraziamo per la disponibilità, all’indomani della mareggiata che ha distrutto il gabbione. “Lo ricostruiremo senz’altro, i danni non sono solo al gabbione però. È andato distrutto anche il dissalatore, le panchine in ferro sono volate e l’impalcatura in punta si è danneggiata gravemente solo per elencare le cose più grosse. Siamo già al lavoro, il tempo stringe. Da gennaio dobbiamo iniziare a preparare la stagione estiva. Ringrazio il sindaco per il sopralluogo. Ora mi auguro che la Regione ci aiuti mettendo a disposizione più fondi possibile”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che nel gabbione dei Pancaldi così come in altri, ha giocato ha telefonato al sindaco Salvetti rendendosi disponibile, se necessario, a dare un mano per ricostruirlo. “La costa ha subito molto in queste due recenti mareggiate, quella di ieri e di novembre. Non solo Pancaldi e Lido ma tutti gli stabilimenti balneari cittadini – ha detto il sindaco Salvetti nel corso del sopralluogo di stamattina sul lungomare – Ora dovremo ragionare con Regione e Governo per “rileggere” la fragilità del territorio in riva al mare. Cercherò di coinvolgere anche la Protezione civile nazionale. Nel frattempo mi complimento con tutti coloro che in 12 ore – tecnici comunali, Protezione civile, operatori Aamps, associazioni di volontariato – hanno fatto un lavoro eccezionale per riaprire la passeggiata ai cittadini. Riguardo ad Allegri mi ha chiamato dicendo se posso fare qualcosa per il gabbione, a cui è molto affezionati, sono disponibile. Mi sembra un bellissimo gesto. Lo ringrazio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©