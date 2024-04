Il gabbione dei Pancaldi riapre per l’inizio della stagione estiva

Piero Bonaventura: "Contiamo di completare i lavori tra fine aprile e inizio maggio per poi aprirlo ad inizio stagione. Quest'anno ci occuperemo di sostituire la recinzione danneggiata, quindi quella lato mare, mentre la struttura lato terra e laterale non è compromessa. La tingeremo e valuteremo il prossimo anno se sostituirla"

Sono in corso le operazioni di riqualificazione del gabbione dei Bagni Pancaldi distrutto dalla mareggiata del 2 dicembre 2023. “Contiamo di completare i lavori per un totale di circa 80.000 € tra fine aprile e inizio maggio”, spiega Piero Bonaventura che ringraziamo per la disponibilità. “Abbiamo ordinato la nuova pavimentazione in erba sintetica e i pali che saranno in acciaio inox. Quest’anno ci occuperemo di sostituire la recinzione danneggiata, quindi quella lato mare, mentre la struttura lato terra e laterale non è compromessa. La tingeremo e valuteremo il prossimo anno se sostituirla”.

