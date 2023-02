Il gagliardetto della città a bordo della nave di Emergency: “Grazie di cuore Livorno”

Nella foto pubblicata dal sindaco sulla sua pagina Fb il gagliardetto a bordo della nave di Emergency

Salvetti pubblica un post Fb con il messaggio dell'equipaggio: "Da parte di tutto lo staff della nave ringraziamo di cuore Livorno per il supporto, la cura, l'attenzione, la risposta a qualunque richiesta. Siamo stati accolti in una città splendida e il vostro esserci è stato fondamentale in questo mese e mezzo"

Un gagliardetto amaranto con il simbolo di Livorno è stato appeso all’interno della nave Life Support di Emergency che prima di Natale è stata accolta con migranti a bordo nel nostro porto. Lo ha annunciato il sindaco con un post Fb: “Eccolo qui in bella vista! – si legge nel messaggio inviato dall’equipaggio al gruppo locale di Emergency e all’intera città che il primo cittadino ha pubblicato nel post Fb – Da parte di tutto lo staff della nave ringraziamo di cuore Livorno per il supporto, la cura, l’attenzione, la risposta a qualunque richiesta. Siamo stati accolti in una città splendida e il vostro esserci è stato fondamentale in questo mese e mezzo. Vi abbracciamo tutti di cuore e anche se al prossimo giro speriamo di andare più a sud, se dovessimo tornare a Livorno saremo felici perché sapremo che ci siete voi ancora grazie”.

