Il Garante dei diritti dei detenuti in visita alla questura di Livorno

Si è conclusa la mattina di venerdì 13 maggio la visita del Garante dei diritti dei detenuti, Emilia Rossi, all’interno della questura di Livorno per la verifica dei locali dove vengono trattenute a vario titolo le persone fermate, arrestate o in attesa di espulsione. La visita si è svolta nella piena collaborazione istituzionale ed è stata l’occasione per riscontrare l’adeguatezza dei locali che recentemente la questura ha profondamente ristrutturato, rendendoli dignitosi per le persone la cui libertà è affidata alla responsabilità dello Stato.

Questi momenti di confronto proseguiranno anche nel futuro nella prospettiva di garantire il pieno rispetto delle persone alle quali la Polizia di Stato è costretta a limitare la libertà personale.