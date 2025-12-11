Il Giardino Filosofico torna con un incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini

Torna l’appuntamento con Il Giardino Filosofico che si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 21:15 all’ex Cinema Aurora. In questa occasione il protagonista del dibattito sarà Pier Paolo Pasolini, figura complessa e poliedrica del panorama culturale italiano. Durante l’incontro si cercherà di analizzare la figura dell’intellettuale (giornalista, regista, scrittore, saggista, poeta, filosofo, ma soprattutto intellettuale) a tutto tondo, anche attraverso confronti con Gramsci al quale Pasolini dedicò una raccolta di poesie. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Gli incontri sono aperti a tutti, sia agli appassionati che ai profani della materia. In un’epoca in cui sembra riaffiorare l’interesse verso il pensiero critico, il Giardino Filosofico — fortemente voluto da Giacomo Del Gamba e a lui idealmente dedicato — rappresenta una preziosa eredità culturale per la città, dopo la sua scomparsa. La forza di questo progetto è stata la partecipazione attiva dei giovani, che in uno spazio di confronto aperto hanno potuto dialogare tra generazioni, usando la filosofia come strumento per interrogarsi su sé stessi e sui meccanismi della società. Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp, che vale come prenotazione, al numero 320 243 6053.

