Il golfista livornese Perrino in visita al campo di Auschwitz-Birkenau

In occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di concerto con la Comunità Ebraica di Roma, ha organizzato una visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nei giorni dal 4 al 6 febbraio 2024; un momento di riflessione e condivisione non rituali, con l’intento di sottolineare l’importanza che il mondo dello Sport riveste, oggigiorno sempre più anche a livello sociale, nella lotta al razzismo e a qualsiasi forma di discriminazione oltre che alla diffusione della cultura della Memoria, soprattutto in un momento storico, come quello attuale, dove lo Sport può e deve rappresentare un veicolo di valori unificanti. Nell’occasione il Coni ha scelto come suo rappresentante il livornese Tommaso Perrino, golfista di fama internazionale nonché Commissario Tecnico della squadra Nazionale Paralimpica italiana, maschile e femminile. Al nostro concittadino illustre va il nostro plauso, l’ennesima perla da inserire in una collana di successo, in questo caso ancor più gratificante.

