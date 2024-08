Il Gonfalone del Comune di Livorno alla commemorazione della strage di Bologna

Il Comune di Livorno oggi, anniversario della strage alla stazione di Bologna avvenuta nel 1980, è presente nel capoluogo emiliano con il Gonfalone della Città per partecipare alla commemorazione della tragedia. Per non dimenticare l’attentato terroristico costato la vita a 85 persone, inoltre, nell’atrio di Palazzo Comunale è stato esposto un manifesto che ricorda le vittime e i numerosi feriti.

Sono due le persone livornesi che persero la vita a causa della tragica vicenda: Lina Ferretti Mannocci, che morì nell’attentato, e il marito Rolando Mannocci, ferito gravemente e rimasto invalido, che perì successivamente, ed inserito ufficialmente nella lista dei deceduti a causa della strage.

Condividi:

Riproduzione riservata ©