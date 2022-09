Il grande cuore dei volontari livornesi nell’inferno delle Marche

di Giacomo Niccolini

Non potevamo rimanere a guardare. Come sempre il cuore dei livornesi dimostra di avere una marcia in più. Ma questa volta di più. Non potevamo girarci dall’altra parte dopo aver assaggiato quel fango amaro in quel settembre del 2017. Quel fango che ancora oggi facciamo fatica a staccare via dall’anima (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare la fotogallery).

E così davanti al cataclisma che ha colpito le Marche i nostri volontari non ci hanno pensato due volte e sono corsi ad aiutare chi, come noi livornesi 5 anni fa, ha perso molto in mezzo a quel disastro. Caschi in testa e pala in mano. Ecco quindi che, aggregati con la colonna mobile della Protezione Civile Toscana, si sono portate a Senigallia le due squadre di volontari targate Svs andando a raggiungere così gli altri volontari in prima linea in questa catastrofe. Accanto a loro non potevano mancare i colleghi della Misericordia di Livorno intervenuti con una squadra di tre persone arrivata sul posto lo scorso 19 e che si è data il cambio con un’altra squadra composta da altri tre volontari i quali saranno in disponibili in zona alluvionata fino a domenica prossima. Stessa cosa per una squadra di volontari della Misericordia di Montenero. Anche loro scesi in campo tra mota e macerie per risollevare il morale e per dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. Anche dai confini della nostra provincia non si sono tirati indietro con i volontari della Misericordia di Vicarello e quelli della Pubblica Assistenza di Rosignano.

Perché quando c’è da dare una mano, la nostra Livorno risponde sempre presente grazie ai propri angeli senz’ali ma dal cuore grande così.

